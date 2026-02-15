Pour 2026, Apple TV+ semble vouloir à première vue vouloir surtout capitaliser sur ses séries exclusives phares. On a pu encore constater avec ce mois de février, qui ne comptait qu'un seul film original, mais de qualité, en la personne d'Eternity, avec Elizabeth Olsen (Scarlet Witch dans le MCU), sorti d'ailleurs ce vendredi ; et seulement deux nouveaux programmes en tout et pour tout côté séries, dont la saison 2 de Monarch Legacy of Monster à venir le 23 février, qui devrait cette fois se concentrer sur King King plutôt que sur Godzilla. Mars 2026 devrait s'inscrire dans la même dynamique, avec cependant des nouveautés à rapporter seulement côté séries, pour l'instant.

Les sorties séries confirmées d'Apple TV pour mars 2026

Comme en janvier 2026, il se pourrait qu'Apple TV fasse de nouveau l'impasse sur les nouveautés films pour se focaliser sur les séries. Les sorties confirmées de mars 2026 semblent en tout cas l'indiquer, avec en l'occurrence deux nouveaux programmes à signaler pour le moment.

Le premier arrivera sur Apple TV le 18 mars 2026 et s'intitule Imperfect Women. Cette nouvelle série exclusive de la plateforme à la Pomme se présente comme un drame policier doublé d'un trhiller qui entend mettre en scène l'enquête du meurtre d'une femme riche et des sombres secrets qui ont jalonné sa vie. Pour suivre tout cela, on pourra compter au casting du joli monde, dont Kerry Washington (Django Unchained), Elizabeth Moss (The Handmaid's Tale) et Kate Mara (House of Card).

Le gros morceau des sorties séries confirmées d'Apple TV pour mars 2026 se trouve cependant le 27 du mois, puisqu'il sera question du largage de la saison 5 de For All Mankind. La saga spatiale uchronique événement de la plateforme, où la course à l'espace n'a jamais pris fin, va ainsi reprendre du service pour une cinquième saison et nous emmener à nouveau dans les étoiles. Un mois de sortie particulièrement à propos, puisque la bande-annonce ci-dessous nous présente justement un tour de moto sur Mars. La situation sur la mythique Planète Rouge dans la saison précédente était particulièrement chaude, et on a donc hâte de voir comment les choses ont évolué depuis. Rendez-vous pour cela dans un petit mois et demi sur Apple TV.

18 MARS Imperfect Women - Saison 1 - Drame Policier

27 MARS For All Mankind - Saison 5 - Uchronie de Science-Fiction



