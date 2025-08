Le mois d’août 2025 vient tout juste de commencer, et il est temps de découvrir officiellement les nouveautés Prime Video pour cette seconde moitié de l’été. Au programme : du culte, du neuf et de quoi bien remplir ses soirées.

Nous sommes au début du mois d’août 2025, et il est grand temps de découvrir officiellement les sorties de films et de séries sur Prime Video. Entre ça et Netflix notamment, il y a largement de quoi faire pour ce nouveau mois d’été, que ce soit pour enrichir sa culture ciné ou simplement se détendre devant un bon écran.

Les films sur Prime Video pour le mois d’août 2025

Le mois d’août 2025 s’annonce chargé pour les abonnés Prime Video, avec une salve de films mêlant classiques cultes, blockbusters et nouveautés exclusives. Dès le 1er août, on retrouvera des titres marquants comme Blow Out, Raging Bull, Tomb Raider, ou encore Noé, accompagnés du film exclusif Bride Hard. La plateforme joue aussi la carte de la nostalgie horrifique avec Massacre à la Tronçonneuse 2. Quelques jours plus tard, The Pickup débarquera en exclusivité le 6 août, suivi par le duo Daredevil/Elektra le 8, puis Machete Kills le 12. Les amateurs de super-héros et d’action seront également servis avec Watchmen : Les Gardiens le 15, sans oublier la romance estivale La carte qui mène jusqu’à toi, prévue pour le 20 août.

La fin du mois ne sera pas en reste, avec la sortie de Poker Face le 26 août, puis Le Jeu de la Reine le lendemain. Le tout offre un programme assez varié, entre drames, thrillers et films d’aventure. Prime Video continue donc d’étoffer son catalogue avec un mélange équilibré de contenus originaux et de titres bien connus, idéal pour occuper les longues soirées d’été.

01/08 Bride Hard – Film exclusif Blow Out – Film Noé – Film Massacre à la Tronçonneuse 2 – Film Tomb Raider – Film Raging Bull – Film



06/08 The Pickup – Film original



08/08 Daredevil – Film

Elektra – Film

12/08 Machete Kills – Film

15/08 Watchmen : Les Gardiens – Film

20/08 La carte qui mène jusqu’à toi – Film original

26/08 Poker Face – Film

27/08 Le Jeu de la Reine – Film



Les séries d'aout 2025

Du côté des séries, Prime Video enrichit son catalogue avec plusieurs productions originales. Le 13 août marque l’arrivée de Butterfly, une nouvelle série à découvrir en intégralité dès sa première saison, ainsi que le retour de Saucisse Party : Bouff’Land pour une deuxième saison toujours aussi irrévérencieuse. Deux programmes très différents qui illustrent bien la diversité de l’offre sérielle de la plateforme.

La fin du mois accueillera le très attendu retour de Upload, dont la saison 4 sera disponible à partir du 25 août. Enfin, le 27, Prime Video lancera une nouveauté dans l’univers militaire et conspirationniste avec The Terminal List : Dark Wolf, un spin-off en forme de prequel. Un mois d’août donc bien rempli, aussi bien en films qu’en séries, pour les abonnés en quête de nouveautés à binge-watcher.

13/08 Butterfly – Saison 1 (série originale) Saucisse Party : Bouff’Land – Saison 2 (série originale)



25/08 Upload – Saison 4 (série originale)



27/08 The Terminal List : Dark Wolf – Saison 1 (série originale)



