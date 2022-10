Le roi est mort ! Vive le roi. Ce nouveau trailer de Black Panther Wakanda Forever dévoile enfin de manière officielle qui va remplacer l'acteur regretté Chadwick Boseman dans le rôle du super-héros du Wakanda. Attention spoil : il s'agit comme pressentie depuis quelques mois de... Shuri. Pour mémoire, Shuri est la princesse du Wakanda et la plus jeune enfant et unique fille de T'Chaka. Elle apparaît pour la première fois dans le film Black Panther, sorti en 2018, dans lequel elle conçoit les tenues et les armes de son frère T'Challa.

Black Panther enfin de retour

Si certains ragent déja de voir Shuri reprendre le costume de Black Panther, les commentaires de la bande annonce semblent déjà assez dithyrambique.

Shuri dans le rôle de la nouvelle BP c'est tout ce que j'attendais ! Si j'étais un roi et que je n'avais qu'une sœur, je sourirais d'en haut si je la verrai prendre ma place ! J'aime ce film de tout mon cœur. J'ai entendu dire que ce film sera l'un des plus longs du MCU, ce qui signifie une histoire et une structure bien meilleure ! Oh Marvel, vivement la sortie du film.

Comme le résume ce top commentaire YouTube, le film Black Panther Wakanda Forever sera effectivement l'un des films Marvel le plus long avec une durée de 161 minutes. Le film est prévu pour sortir le 9 novembre 2022 dans les salles obscures.