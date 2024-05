Les premières images et le teaser d'Alien Romulus tendent à montrer qu'il peut y avoir enfin un retour digne de ce nom de la créature de Hans Ruedi Giger. Même pour celles et ceux qui, comme nous, avait fait leur deuil après Prometheus et Covenant. Mais avec le prochain film, réalisé par le talentueux Fede Alvarez, l'avenir semble plus radieux que par le passé. Le cinéaste uruguayen est un vrai technicien du gore, il connaît ses classiques et n'hésite pas à s'entretenir avec Ridley Scott et James Cameron.

Alien Romulus joue la carte du fan service, c'est prometteur

Alien Romulus sortira le 14 août 2024 en France. Le tournage est bouclé et la promotion s'accélère un peu plus à mesure qu'on se rapproche du lancement au cinéma. Dernièrement, le réalisateur Fede Alvarez a partagé des images qui font froid dans le dos avec un gros plan bien baveux du Xénormorphe, et un facehugger en effets pratiques. C'est-à-dire sans l'usage de CGI à la base, mais plutôt avec une réplique télécommandée de la créature larvaire. Et rien que ça, c'est déjà rassurant.

D'ailleurs, le metteur en scène d'Alien Romulus s'est entouré de gens qui connaissent très, très bien la saga culte. « Ils ont fait à nouveau appel à la même équipe que pour Aliens de James Cameron. Les mêmes personnes qui ont conçu les xénomorphes sont venues pour construire les nôtres. Voir le design original, avec les personnes qui ont travaillé sur ces films pendant plus de 45 ans et qui a occupé une grande partie de leur vie, c'est vraiment incroyable » a fait savoir Cailee Spaeny. L'héroïne principale qui prend totalement pour Ripley dans une nouvelle image exclusive de Total Film.

Un cliché qui va faire plaisir aux fans qui reconnaitront sans mal le lance-flammes d'Alien de Ridley Scott. Entre ça et le débardeur de la jeune femme, on croirait voir une version rajeunie de Sigourney Weaver. Le site Fandango a également publié une photo en exclusivité qui dévoile encore Cailee Spaeny, aux côtés de deux membres de l'équipage, avec un fusil à impulsion à la main. Un bon gros clin d'oeil à Aliens de James Cameron. Bien sûr, il ne faut pas qu'Alien Romulus ne se résume qu'à du fan service bête et méchant. Mais il semble y avoir un vrai respect de l'univers, des films et des techniques utilisées pour construire ce monstre du cinéma. Rendez-vous cet été pour l'une des pires scènes de la saga.

Crédits : Total Film.