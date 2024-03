Alien Romulus se montre enfin et sa promet d'être absolument énorme. Enfin le retour aux sources tant attendu ? En tout cas vu d'ici, on dirait bien et c'est tout ce qu'on espère.

Alien Romulus est le prochain gros film de la franchise. Un long métrage extrêmement attendu pour bien des raisons. C’est notamment parce que son réalisateur n’est pas un débutant, on peut même dire que les films d’horreur et les thrillers tendus, ça le connaît plutôt bien. Fede Alvarez est en effet connu pour avoir notamment fait le remake d’Evil Dead en 2013, plutôt bon et surtout très gore, mais également le surprenant, et très efficace, Don’t Breathe. Bon après on vous dirait bien que le papa de la franchise a totalement validé le projet et produit même le long-métrage, mais les dérapages du monsieur ont de quoi laisser perplexe.

Alien Romulus promet du très très lourd

Quoi qu’il en soit, Alien Romulus a dévoilé un premier trailer aujourd’hui et ça confirme absolument tout ce que les fans espéraient : ça sent le retour aux sources ! La courte bande-annonce plante le décor. Des couloirs, certains ceux d’un vaisseau, plongés dans l'obscurité et vides. Des hurlements, une musique qui met en tension… c’est suffocant. On aperçoit ensuite une grosse quantité de sang, le réalisateur et les acteurs l’avaient dit, le film devrait être particulièrement sanglant, on croise les doigts. Quelques séquences d’action clôturent le tout avec un très bref aperçu de la créature qui n’a toujours pas changé, elle et sa gueule dentée et dégoulinante. Monstre de cauchemar.

Ce petit trailer d’Alien Romulus arrive également avec une date de sortie. Le film débarquera dans nos salles obscures dès le 16 août prochain, en plein été donc. Pour rappel, Alien Romulus nous fera suivre un équipage de jeunes adultes, pour ne pas dire des ados qui tenteront de survivre aux fameux xenomorphes. Si le synopsis tient sur un timbre-poste, on espère que le reste suivra. En tout cas les premiers visuels nous rassurent et ça promet d’être assez fou.