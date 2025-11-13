Une des dernières productions dans la franchise Alien annonce une grande nouvelle pour les fans qui ont adhéré à la proposition. Disney frappe encore un grand coup.

L'univers d'Alien n'a clairement pas dit son dernier mot. Le revival est total est compte bien se poursuivre à bien des égards. L'une des dernières nouveautés du petit écran est parvenue à marquer les esprits en osant visuellement, sans oublier la tension dramatique. Malgré les ambitions à long terme non-dissimulées du créateur, les doutes sur sa continuité étaient légitimes compte tenu du sort souvent réservé aux séries. Finalement, FX et Disney ont tranché, ce ne serait que le début.

Un retour sous haute tension pour Alien

Diffusée sur la chaîne FX et en SVOD sur Disney+, la série Alien Earth propose une extension alléchante de la célèbre saga cinématographique. Portée par Sydney Chandler (Don't Worry Darling) dans le rôle de Wendy, elle plonge le spectateur au cœur d'une Terre futuriste ravagée par l'hybris technologique et les menaces extraterrestres. Un cocktail entre paranoïa et monstruosités qui a séduit la critique tout en divisant une partie du public en raison d'un rythme jugé trop inégal, des protagonistes trop jeunes pour parler à tous les fans et un final loin d'être à la hauteur du début.

Pourtant, le succès a bien été au rendez-vous. Le public a répondu présent pour cette série qui venait relancer la franchise sur le petit écran après la réussite de Romulus au cinéma. Dès lors, Disney n'a pas tardé à négocier avec la chaîne FX pour signer un nouveau contrat d'exploitation. C'est donc bien officiel : Alien Earth reviendra pour une saison 2 qui promet d'aller encore plus loin. Noah Halwey, le showrunner, veut explorer davantage les dérives du pouvoir et la confrontation entre nature et technologie. Il espère même qu'il pourra continuer à développer son idée sur plusieurs années.

Mais, pour l'heure, chaque chose en son temps. La production d'Alien Earth saison 2 est déjà fixée à 2026. Le tournage se tiendra à Londres, un décor bien loin de celui de la saison 1, en Thaïlande. Selon la date de début ainsiq que le temps passé en plateau, nous pourrions espérer une diffusion pour l'année prochaine ou, plus vraisemblablement, 2027. La nouvelle réjouira celles et ceux qui ont apprécié la proposition. En revanche, les moins convaincus risquent de passer leur chemin.

© 20th Television.