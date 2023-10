Non content d'avoir délivré une masterclass avec Aliens le retour, James Cameron a asséné une nouvelle claque trois ans plus tard avec Abyss. Une oeuvre de science-fiction monumentale qui a parfaitement sa place dans n'importe quel top des meilleurs films de SF. Mais contrairement à Terminator, au deuxième volet des aventures d'Ellen Ripley ou à Titanic, il n'existe aucun moyen de revoir ce bijou dans des conditions optimales. Et si c'était enfin possible ?

Abyss en 4K, un rêve qui deviendra réalité prochainement ?

Une nouvelle version domestique de The Abyss est un très vieux serpent de mer, ce qui désespère les fans depuis des années. Mais visiblement, le temps des promesses est fini et James Cameron assure pouvoir mettre fin à cette interminable attente. Le réalisateur d'Avatar 2 a été convié au Beyond Fest de Los Angeles pour projeter une copie 2K prétendument restaurée - ce n'est pas tout à fait clair - de son bijou. Un visionnage qui a été suivi d'une séance de questions réponses où la formidable nouvelle est tombée. Cameron a terminé son travail sur le blu-ray 4K de The Abyss, ça arrive enfin !

« Le mastering est finalisé et que je pense que ça sortira bientôt. Dans quelques mois ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de suppléments et ce sera disponible simultanément en streaming. Nous avons terminé le transfert et je voulais m'en occuper moi-même parce que Mikael Salomon a fait un travail magnifique de photographie sur ce film » (via Collider). The Abyss en blu-ray 4K, c'est le rêve ? Oui mais...

Des retours inquiétants sur la qualité

Certains chanceux ont pu donc assister à cette projection 2K, issue vraisemblablement de la nouvelle édition de la version spéciale (longue). Et les retours sur les forums de blu-ray.com sont inquiétants. « Il n'y avait pas de grain sur l'image. C'était assez détaillé, mais il n'y avait pas de grain » a indiqué un internaute. Un autre a renchéri et semble du même avis. « La chose la plus frustrante pour moi est que le DNR (ndlr : Digital Noise Reduction) rend les effets visuels encore plus mauvais. Il n'y a plus de grain pour diffuser les points de lumière lors des scènes avec les extraterrestres, et on a l'impression qu'il y a de la postérisation autour d'eux. Parfois, l'image est tellement lissée qu'elle ressemble à une vidéo Youtube téléchargée dans laquelle tous les détails ont disparu à cause de la compression ».

Des commentaires tièdes qui nous rappellent un mauvais souvenir : les différents blu-ray de Terminator 2. Y compris le dernier à l'occasion de la ressortie 3D du long-métrage. Là où le blu-ray d'Aliens était une référence, un très beau de travail de restauration soigné, T2 était tout l'inverse. Les visages des personnages avaient été passés à la moulinette DNR, sans dosage, pour un résultat en mode modèle de cire. Un abus excessif qui avait donc donné une édition encore ultra décevante, alors même que Cameron avait assuré avoir supervisé cette version. A t-il fait plaisir à Studio Canal à l'époque ? A t-il été sincère et Studio Canal a t-il fait ces modifications atroces sans le consulter ? Mystère.

Mais ces retours après la diffusion de The Abyss, combinés à l'expérience T2 et à une vieille déclaration de James Cameron, inquiétent légèrement. Bien sûr, on attendra la sortie 4K pour être fixés, ce qui pourrait arriver en mars 2024.