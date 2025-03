Il y a du neuf pour les sorties LEGO d'avril 2025. Pour le moment, la firme spécialisée dans les briques avait confirmé la mise en vente de quatre sets. 43263 Disney Le château de La Belle et la Bête; 21356 Le bateau à vapeur du Mississippi, 76312; Marvel Le tout-terrain de Hulk contre Thanos et 40817 La valise jaune. À noter que les précommandes pour le set Disney seront ouvertes d'abord aux Insiders entre le 1er et 3 avril 2025, tandis que ces mêmes membres pourront acheter en avant-première Le bateau à vapeur entre le 7 et 9 avril 2025.

Une saga archi culte s'invite dans les sorties LEGO d'avril 2025

Jusqu'à maintenant, le set 43263 Disney Le château de La Belle et la Bête et l'ensemble 21356 Ideas Le bateau à vapeur du Mississippi étaient les deux constructions majeures des nouveautés LEGO d'avril 2025. Mais un leak avait aussi annoncé le lancement d'un diorama The Lords of the Rings. Quelques jours après cette fuite, la firme danoise s'est décidée à officialiser la chose et à mettre en ligne la fiche produit en vue des précommandes à venir.

Un énorme et magnifique set de cette licence légendaire qu'est Le Seigneur des Anneaux est enfin confirmé dans les prochaines sorties LEGO, et il concerne La Comté. Vous pourrez en effet construire le lieu de vie des Hobbit avec la maison de Gandalf le Gris avec l'ensemble 10354 Le Seigneur des Anneaux la Comté. Composé de 2017 briques, ce set contiendra 9 mini-figurines avec les principaux hobbit tels que Bilbon, Frodon, Merry... La sortie est prévue pour le 5 avril 2025, au prix de 269,99€, et les précommandes débuteront entre le 2 et 4 avril 2025 pour les membres LEGO Insider.

Référence : 10354 LEGO Le Seigneur des Anneaux la Comté

Dimensions : plus de 20 cm de haut | 27 cm de profondeur | 45 cm de large

Nombre de pièces : 2 017

Nombre de mini-figurines : 9 (Bilbon Sacquet, Frodon, Merry, Pippin, Rosie, Sam, Gandalf le Gris, Mme Fierpied et le fermier Fierpied)

Age : 18+

Date de sortie : 5 avril 2025

Prix : 269,99€





















Source : boutique officielle.