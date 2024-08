La boutique LEGO a mis en ligne plein de nouveaux sets très intéressants dans le cadre des sorties d'août 2024. Comme souvent, les franchises cultes qui fonctionnent le plus sont de retour, dont Star Wars. La firme danoise ne pouvait visiblement pas s'en passer, et la licence a donc encore une forte présence. Parmi les nouveautés, il y a la réplique d'un personnage cultissime qui voit déjà son prix baisser, même pas un moins après le lancement.

Un set LEGO d'une licence légendaire baisse déjà son prix

Plusieurs sets LEGO Star Wars ont été ajoutés dans les nouvelles sorties d'août 2024. Tous les sets sont disponibles depuis le 1er août 2024 sur la boutique officielle, et même chez les revendeurs tiers comme Amazon, Fnac... Ce mois-ci, la firme propose le duel d’Ahsoka Tano sur Peridea (75385), le Faucon Noir (75389), la fabrique de droïdes créative (75392), l’esquif du désert et la fosse du Sarlacc (75396), le Destroyer Stellaire de Classe Impérial (75394) ou encore un set C-3PO (75398). Et c'est ce dernier qui voit déjà son prix fondre de quelques dizaines d'euros, alors qu'il n'est dispo à la vente que depuis quelques jours.

Il s'agit donc d'une réplique du célèbre droïde qui ira très bien avec le modèle réduit R2-D2 (75379). Cet ensemble LEGO composé de 1138 pièces mesure plus de 38 cm de haut, et reproduit avec une grande fidélité ce personnage. Une construction qui vient avec un socle, une plaque commémorative 25e anniversaire LEGO Star Wars, et une minifigurine C-3PO. Chaque acheteur pourra avoir sa propre version puisque les bras peuvent bouger, et la tête peut être inclinée dans différentes directions pour faire prendre diverses poses au droïde. Normalement, le prix est de 139,99€, mais avec la promo, il tombe à 111,88€ sur Amazon. Un gros set d'une licence légendaire déjà en promo, ça ne refuse pas, alors foncez si vous êtes fans de la Guerre des Étoiles !

Référence : 75398 LEGO Star Wars C-3PO

: 75398 LEGO Star Wars C-3PO Nombre de brique s : 1138

s : 1138 Dimensions : plus de 38 cm de haut

: plus de 38 cm de haut Nombre de mini-figurines : 1 (mini C-3PO)

: 1 (mini C-3PO) Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 1er août 2024 (disponible)

: 1er août 2024 (disponible) Prix de base hors promo : 139,99€











Source : Amazon France.