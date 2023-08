Dans le catalogue Marvel à venir et qui reste encore très mystérieux nous avons un certain Les 4 fantastiques qui ne cesse de faire parler de lui depuis quelque temps.

Nouvelle semaine, nouvelle fumeur sur un film Marvel. Et une fois encore il s'agit du projet Les 4 Fantastiques qui doit toujours avoir le droit à un reboot au sein du MCU après une absence de 8 ans dans les salles obscures. Si Adam Driver était en tête de liste pour incarner Reed Richards alias Mr Fantastique ca ne devrait finalement pas être le cas. Mais nous avons au moins le droit à des informations sur le reste du casting.

Les 4 Fantastiques s'activent

Pas de Adam Driver (du moins pour l'instant) dans Les 4 Fantastiques mais le journaliste Jeff Sneider de chez abovetheline a rapporté que Vanessa Kirby a été choisie pour Sue Storm et Joseph Quinn (que l'on connait pour son rôle très apprécié de Eddie Munson dans Stranger Things saison 4 ) jouera le rôle de The Human Torch . De plus, l'acteur de The Bear, Ebon Moss-Bachrach, aurait également été choisi pour un autre protagoniste du film (mais pas celui de La Chose). Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile d'un coté comme de l'autre. Vanesse Kirby que vous connaissez surement pour son rôle dans les deux derniers Mission Impossible (la Veuve Blanche) semble avoir une fan-base assez colossale.

Vanessa Kirby serait tellement bien dans le rôle de Sue Storm

Vanessa Kirby dans le rôle de Sue est tellement parfaite. Ce film semble être garanti et je ne pourrais pas être plus heureux à ce sujet. C'est une grande actrice et je pourrais vraiment la voir devenir un visage important dans le MCU De plus, avec les rapports sur le fait qu'elle soit le personnage principal, le casting n'en est que meilleur.

Par contre malgré la folie autour du rôle de Joseph Quinn dans Stranger Things, les fans ne semblent pas tous d'accord sur son rôle dans ce nouveau film Les 4 Fantastiques. Si tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon acteur, beaucoup doutent de sa légitimité pour jouer la Torche.

Alors, pourquoi les gens sont-ils furieux de ce casting ? Je pensais que les gens l'aimaient dans Stranger Things ? Et pourquoi ne pas attendre oh je ne sais pas, une bande annonce ou que le film sorte officiellement.

On vous laisse juge de ce type de déclaration. De notre coté on trouve le casting assez intéressant.

Quel rôle pour qui ?

Pour mémoire le groupe de super-héros Les 4 Fantastiques est composé de :

Mister Fantastic (Reed Richards qui aurait pu être incarné par Adam Driver) : Il possède une intelligence supérieure et est capable de s'étirer dans toutes les directions, ce qui lui permet de se déformer pour vaincre The Invisible Woman (Susan Storm) qui devrait être incarnée par Vanessa Kirby : Elle a le pouvoir de devenir invisible à volonté et peut également créer des champs de force protecteurs. The Human Torch (Johnny Storm) qui devrait revenir à l'acteur Joseph Quinn: Il a le pouvoir de s'enflammer et de voler, contrôlant le feu à sa volonté. The Thing (Ben Grimm) : Il possède une force surhumaine et une peau en pierre, ce qui le rend extrêmement puissant et résistant. Ce personnage n'a pour l'heure pas d'acteur.

Le film serait prévu pour le 15 février 2025.