Votre abonnement HBO Max se place sous le signe du 7e art en accueillant deux classiques du cinéma, des films signés de l'un des plus grands réalisateurs de notre époque.

De plus en plus, HBO Max tend à s'imposer comme LE service de streaming incontournable pour les cinéphiles. Disposant d'une partie du catalogue Warner Bros, il tend à brasser de plus en plus large, quitte à faire de l'ombre aux plateformes concurrentes comme Netflix, Disney+ et Prime Video. Alors que l'un des plus illustres réalisateurs de notre temps s'apprête à sortir son nouveau film, (re)découvrez deux de ses classiques.

HBO Max mise sur le grand cinéma avec deux films cultes avant la sortie de Disclosure Day

Quatre ans après son dernier long-métrage, Steven Spielberg sortira son nouveau film le 10 juin 2026. Une semaine avant, HBO Max a naturellement décidé de rendre hommage au réalisateur iconique en ajoutant deux de ses plus grands films. Et comme celui qui arrive, on y retrouve ses thèmes de prédilections : la science-fiction, l'émerveillement et la tension.

Chronologiquement, le premier des deux films de Steven Spielberg à arriver sur HBO Max n'est autre que Les Dents de la mer (Jaws). Thriller horrifique de 1975, le long-métrage a traumatisé toute une génération en mettant en scène un grand requin blanc qui s'en prend aux touristes d'une station balnéaire des États-Unis, sur les notes toujours aussi entêtantes de John Williams.

Ensuite, HBO Max accueille un film qui a assurément bercé la jeunesse de beaucoup d'entre vous. Sorti quant à lui en juin 1982, ET L'Extraterrestre est resté pendant plus de 10 ans le film le plus rentable de tous les temps. Il faut dire que Spielberg a monté là une des histoires d'amitié les plus touchantes du cinéma, celle entre un jeune garçon et un extraterrestre oublié sur Terre qui cherche à rentrer chez lui.

On notera enfin qu'un troisième film débarque aujourd'hui sur HBO Max. Rien à voir avec Steven Spielberg pour le coup, mais les amateurs de thriller pourraient être curieux de le découvrir. Il s'agit d'Inexorable, de Fabrice Du Welz. L'intrigue inquiétante s'attarde sur Gloria, une employée de maison qui détruit peu à peu la vie du foyer qui l'engage. En somme, le cinéma est à l'honneur sur la plateforme de Warner / Paramount.