Salut bande de nerds et de nerdettes !

Oula, quand même pas de vrai post de bloug achat depuis mars 2020, je me demande bien pourquoi ?

Allez qui dit nouvelle année dit bonne résolution : je vais essayer d'etre un peu plus régulier (surtout qu'il y a des soldes qui devrait arriver dans pas tard) dans mes retours, promis !

On va vite entrer dans le vif du sujet avec les jeux vidéo !

On commence par la ps4, qui a plus tourné pour netflix, prime et la tv que les jeux. Malgré cela un de mes jeux de l'année est sans aucun doute ghost of tsushima que j'avais fait pendant les vacances d'été.

J'ai trouvé quelques jeux sympa en promo dont shenmue 1 et 2 pour 5¤ chez micromania, que j'avoue j'ai pas encore touché vu que mes souvenir d'époque sur dreamcast sont encore bien clairs, mais quand j'aurais un peu de temps dans mon planning je pense que je retournerais avec plaisir à dobuita. Au meme tarif j'ai pu completer ma collec' de jeux portal avec le portal bridge constructor. C'est juste un skin d'un autre jeu existant mais il faut bien avouer que ca fonctionne vraiment bien et bizarrement c'est tres respectueux du materiau original. On a aussi Guilty gear XRD revelator (c'est marrant parce que quand j'ai vérifié le titre exact je suis tombé en 1er sur cette vidéo avec notre beau joniwan) que j'ai trouvé à 6¤, même si je l'avais deja sur ps3, j'ai pas trop hésité. J'ai beau avoir du mal avec les jeux de combat typé "air dasher" il faut bien avouer que la variété des combattants et l'incroyable presentation visuelle en font un chouette divertissement. Enfin days gone, sur lequel j'ai une poignée d'heures, tres cinematographique j'attends de voir quand le jeu va plus "s'ouvrir" parce que pour l'instant j'ai quand même l'impression que c'est tres scripté...

On va du coté de la switch avec une toute nouvelle console, la switch lite que j'ai été o-bli-gé de prendre parce que ma femme squattait la console pour animal crossing. Après 5 bonnes minutes a hésiter entre la jaune et la turquoise, j'ai pris cette dernière. Je dois dire que c'est une excellente console, la prise en mains est meilleure que l'originale et c'est une vraie console portable. Elle est toute legere, l'ecran est extremement lumineux et propose une batterie correcte vu la beauté des jeux qui tournent dessus.

J'ai aussi pris la petite pochette animal crossing que j'ai trouvé hors de prix : 30¤ (mais en avril 2020 on avait pas vraiment le choix). J'ai aussi trouvé un kit d'accessoires splatoon2 tres sympa à 16¤ surtout le petit porte joycons.

Qui dit nouvelle console, dit jeux evidement ! Surtout que j'ai passé la majorité de mon temps sur switch.

On va faire dans l'ordre de la photo en debutant par shantae and the seven sirens, en edition limited run vu qu'on a pas eu droit a une version physique, c'est triste. Surtout que la formule shantae évolue au fil des épisodes et s'ameliore par petites touches C'est vraiment trés agréable.

Hyrule Warriors : l'age de la calamité est un jeu de combat de masse qui est une prequelle/suite (no spoil) de breath of the wold. Niveau histoire ca fait le job (sans plus) mais au niveau du sytème de jeu c'est vraiment tres bien. C'est pas bayonetta 3 mais c'est quand même d'un trés bon niveau avec un systeme d'esquive instinctif et des combos qui sortent bien. On a plein de quetes annexes mais la durée de vie d'environ 100 heures est bien plus raisonnable que le premier épisode (the completionist a mis 1000 heures pour le terminer).

Panzer dragoon lui aussi n'a pas eu de version physique donc j'ai recupéré une version limited run qui a quand même mis presque 8 mois à arriver, tant d'attente pour un jeu finalement médiocre. L'essence du jeu originel est présent, les magnifiques musiques sont disponibles ainsi que des bons remix. Par contre visuellement c'est bien mais pas top, c'est du niveau du Orta sur une one, quoi. En fait ils auraient surtout dû intégrer les ameliorations de gameplay du Zwei, voire remaker szwei tout court en réalité : c'est un bien meilleur jeu.

Streets of rage 4 : Celui là je l'ai attendu un moment ! Sorti cet été avec un magnifique porte-clés, j'ai du attendre ma version qui était dans la même commande que panzer dragoon. Grands seigneurs, ils m'ont rajouté un CD de la BO. Pour ce qui est du jeu en lui même j'avais pas vraiment de doutes sur sa qualité vu ce que dotemu avait deja sorti avant en particulier le dragon's trap. Cela même si je considere les 2 premiers streets of rage comme étant les meilleurs bta de l'histoire du jeu vidéo. Je les relance systématiquement en premier lorsque je dois tester une console ou un emulateur et c'est assez difficile de lacher la manette une fois lancé, quoi. Tout ça pour dire que le jeu est à la hauteur de sa legende et sera desormais mon go-to en terme de bagarre en multi, surtout que cet episode est jouable jusqu'a 4 ! Le seul defaut, peut etre, c'est que le jeu est vraiment tres long, presque 2 heures.

Assassin's creed : the rebel collection : Mon premier "vrai" assassin's creed j'avais commence le 2 et 3 mais ils m'étaient tombé des mains, et j'avais fait liberation mais j'avais trouvé ca un peu nul. Bref j'avais laissé tomber la serie mais celui avec les pirates, quand même c'était tentant. Là on a donc le black flag et le rogue ainsi que leurs extensions. Un tres gros contenu, et le truc sympa c'est que malgré le fait que rogue soit à télécharger il est lié à la cartouche et pas à un code a usage unique.Bon ca prend de la place sur la carte memoire (environ 10Go, raisonnable), mais au moins d'occasion ca ne change rien. Pour ce qui est de BF (je n'ai pas encore commencé rogue), c'est un AC qui lache les renes assez vite, c'est agréable d'explorer les caraibes et de prendre controle des differents lieux. Par contre là j'ai plus ou moins tout fait et je dois suivre le scenario, qui n'est pas vraiment genial. Certaines missions sont tres mal pensées et les histoires sont pas franchement interessantes.

Hollow knight : On me l'avait fort bien vendu celui là, un metroid-vania like avec une chouette direction artistique. Alors clairement c'est pas mal , vraiment tres joli mais par contre certains acquis du genre ont été retirés pour augmenter la difficulté artificiellement. la carte ne se dessine pas automatiquement, il faut equiper un objet specifique pour savoir ou on est sur la carte, un autre pour l'afficher, c'est lourd... Bref ca m'a enervé alors que je ne suis pas tres loin de la fin j'arrive pas a me remettre dessus, je trouve ca saoulant en realité.

Catherine Full body : je l'avais deja fait sur ps3, mais je me suis fait avoir à nouveau par cette esthetique si particuliere des jeux atlus. On va suivre vincent qui se retrouve en plus de se retrouver plein carré amoureux, gere mal le passage a la trentaine et se retrouve en plus touché par une malediction etrange qui le force à jouer a un puzzle gale (un peu relou) s'il ne veut pas mourrir pendant son sommeil. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas gacher la surprise mais le jeu est vraiment excellent, on se retrouve a suivre cette histoire extremement bizarre avec grand interet. Bonus de cette version : on peut mettre les puzzle en mode automatique, pour se concentrer sur la narration et les choix, c'est un vrai soulagement.

Tetris 99 : c'est un peu ma surprise de cette année, a la base je l'ai pris pour l'abonnement au nintendo network. Finalement je me suis retrouvé a faire ma partie quotidienne pendant minimum deux mois pour debloquer tous les contenus, des skins qui transforment le jeu en version gameboy par exemple. Tetris, c'est tetris, mais le mode BR est plutot addictif, on trouve des parties facilement et même si on perd c'est pas tres grave. Si vous devez renouveller votre abo c'est un bon plan.

Super mario 3D all stars : un peu la polemique nintendo de cette année, une cartouche regroupant 3 des episodes en 3D de la serie. Les jeux sont legerement retouchés pour nos écrans HD mais contrairement à d'autres n'ont pas été remakés entierement. Perso 3 bons jeux c'est 3 bons jeux c'est bien tout ce qui m'importe ! Nintendo a fait le choix de ne pas trop toucher à ses classiques et de proposer des centaines d'heures de jeu à un prix raisonnable. Les mario restent les maitres-étalon de la plate forme en 3D, surtout galaxy qui est a mon avis le meilleur jeu de plateformes 3D jamais créé, rien que pour lui ca vaut le coup de s'offrir cette cartouche.

Luigi's mansion 3 : Celui là je l'avais laissé passer l'année derniere, faute de temps (et a cause de witcher 3) . Du coup je preferais attendre le mois d'octobre et halloween pour le faire. Vraiment c'est trop bien ce jeu... Deja il est absolument magnifique visuellement : la switch nous propose des environnement incroyablement ciselés avec un rendu pixar magnifique. Ensuite le gameplay a été révisé par rapport aux anciens episodes et propose une aventure bien rythmée (a part le passage dans les egouts qui est un peu relou) avec des nouveauté de gameplay regulieres. Franchement c'est super bien, le seul bemol c'est le 100% qui demande enormement de farm, c'est dommage pour un jeu nintendo.

Cadence of hyrule : Enfin, le deuxieme jeu zelda de cette selection : le fruit des amours interdites avec la scene indé et crypt of the necrodancer. Comme chez luigi, c'est vraiment tres joli une 2D a tomber, des couleurs vibrantes et des petites animations craquantes tout le temps. Le centre du jeu c'est evidement la musique et là encore c'est du tout bon, on a tendance à l'oublier mais zelda est avant tout un jeu musical (particulierement ocarina of time, mais pas que). J'y allais neanmoins à reculons parce que j'ai commencé CotN mais j'étais nul et du coup j'ai abandonné. Ce spin of zelda est bien plus facile a prendre en moins et surtout moins exigeant, tout en gardant l'aspect super entrainant de son cousin indé. En une 30 aine d'heures de jeu, j'ai a peine gratté la surface et je pense que les pgm de Crypt trouveront là un nouveau sujet d'obsession.

On continue chez nintendo avec la wiiu, j'en ai racheté une recemment, il fallait lui donner à manger surtout qu'on voit les jeux disparaitre lentement mais surement des rayons, il est temps de finaliser la collec' si vous ne l'avez pas deja fait.

Tekken Tag Tournament 2 : certainement mon tekken favori avec sa collection completement dingue de personnages (58 !) cette version wiiu propose des petits costumes et modes de jeux inedits, ainsi que tous les dlc directement accessibles sans payer. La version deluxe, quoi.

Watchdogs : j'aurais bien aimé y jouer mais le jeu bug pendant la sequence d'intro. Le disque est nickel, j'ai testé sur deux consoles qui n'ont aucun souci, bref c'est d'la meeerde.

the legend of zelda : breath of the wild. Bon, clairement c'est juste pour la collection, j'ai presque 200h sur la version switch mais à 25¤ j'ai pas hésité. Ce jeu est juste fabuleux, c'est sans aucun doute l'open world le plus ambitieux et intelligent jamais créé et ceci sans les bugs qu'on retrouve partout à la concurence. Certes il y a parfois des baisses de framerate, mais le gameplay, la direction artistique et simplement l'emerveillement que provoque ce jeu est sans égal.

LE dernier achat avant le confinage de novembre, une autre 2ds à 40¤ ! l'ecran du bas a un petit "point" mais on ne le voit pas quand elle est allumée, mais surtout le petit truc qui me l'a faite acheter : il y a le new super mario bros 2 sur la carte SD. J'ai aussi pris le monter hunter 4 ultimate à 7¤ , mais j'accroche pas du tout à cette série... pourtant je fais des efforts !

Enfin un Mario golf que je recherchais mais qui devient assez difficile à trouver à 15¤, c'est un peu la limite haute que je me fixe pour de la 3DS, mais le jeu est vraiment super sympa : même s'il est peut etre un peu moins précis qu'un everybody's golf ? Il fait neanmoins largement le job le seul defaut que je lui ai trouvé c'est qu'on doit faire le mode histoire avec son mii, j'aurais préféré jouer avec un DK ou un yoshi, c'est plus rigolo, quoi.

Pour finir, un achat sur amazon, mais j'étais obligé parce que c'était une exclu. La magnifique coregrafx mini de ... konami ? Les traditions se perdent ! La nec c'était ma premiere console de salon au college. un vrai coup de coeur, cette machine etait (et reste) incroyable, des jeux de qualité (surtout les shmups) une console au format extra small (3 boites de cd empilées) et des jeux sur carte grand comme des télécartes, oui je suis vieux. On passait par l'import pour avoir les meilleurs jeux et son extension CD faisait rever. Bon je vais pas vous faire une review complete 6 mois après la sortie du bidule mais sa réputation de meilleure mini console n'est pas usurpée. La manette est parfaite, la console est tres jolie et la ludothèque proposée (même s'il manque des jeux) est extremement variée ya du rpg, du shmup, des cute games et de la plateforme. Si elle n'était pas exclusive a amazon, elle serait indeniablement la mini ultime.

Ca suffit les jeux videos ! On va enchainer sur un nouveau truc que j'achete, à la place des legos (mais ca va revenir, j'ai deux-trois sets à venir qui me font de l'oeil). Maintenant j'achete des toys : c'est comme des jouets mais pour des adultes qu'assument pas trop (je me compte dedans).

Apres franchement j'étais O-BLI-GE de craquer pour ces rééditions des figurines originales de la série "the real ghostbusters" par kenner. je les ai trouvées dans deux magasins trés differents : un "happy cash" pour le Bouftou et un feu-picwic toys (ya la moitié des magasins français qui ont fermé à noel, dont le mien :( ) Un autre truc etrange c'est que le pic wic n'avait "que" des winston et marshmallow man, mais genre 12 de chaque, si il y avait eu plus de variété je pense que j'aurais pu craquer pour toute la collec'. Après a 20¤ la fig, j'ai pu rester raisonnable aussi. A noter que ce sont d'excellents jouets que j'adorais quand j'étais gosse et à part les rayons des protons packs ils sont super solides, j'ai encore mon Egon d'époque, il n'a pas bougé.

Pour continuer notre série "noel 1985 en 2020" j'ai pu trouver cette magnifique figurine altaya de He-man alias musclor ! Le packaging est extra, une version à peine plus cheap que les originales. La figurine quand à elle est une realisation typique de chez altaya, du travail correct mais pas incroyable et bien sûr il n'y a aucune articulation. Le coté un peu triste c'est que la vente test n'a pas eu le succes escompté et ils n'ont réalisé que 4 figurines avant d'abandonner la serie. Dommage.

Pour finir cette selection, des petits amiibos en loose à 5¤, toujours tres joli, j'adore particulierement la collection splatoon dont le character design est absolument génial.

Enfin on va passer à la lecture, avec beaucoup de bd et un peu de romans.

On commence avec la famosa collection urban blanche : une série de 10 comics cultes pour seulement 4,99¤ chez urban comics. Le rapport qualité-prix est dingue, avec des volumes qui peuvent atteindre les 400 pages. Bon parfois la qualité urban est revue à la baisse, mais pour ce prix, on ne peut pas vraiment se plaindre. J'ai pris tout ce que je n'avais pas deja acheté , il y a de toutes façons vraiment pas de dechets, contrairement aux multitudes de collections marvel de meme catégorie (oui ca denonce dans ce blog). Je ne vais pas vous resumer tous les volumes, mais sachez que mon gros coup de coeur c'est White Knight ou l'auteur deconstruit de maniere intelligente la relation batman-joker en la politisant de maniere brillante et pas si manichéénne que l'ont pourrait se l'imaginer au premier abord... On les trouve encore parfois dans les librairies n'hésitez pas.

Toujours en Comics, deux volumes de la bd alien en format européén, je ne les ai pas encore lus mais rien que pour les couvertures magnifiques, je ne pouvais pas laisser passer ca. Toujours dans la serie "je ne l'ai pas encore lu" : le joker killer smile, offert à noel maisrien que les dessins sont absolument magnifiques.

Ceux là promis je les ai lus ! :)

On commence avec injustice 2 : vol.6 ! A priori ca sera le dernier de la série, vu que la version us s'est terminée en 2018 avec masters of the universe vs injustice (comme quoi tout est lié) . Peut etre que musclor sera jouable dans injustice 3 ? Ce volume prepare les scenario du jeu injustice 2, car oui c'est une prequelle. Le bilan de cette série est etonnament bon, c'est une bonne porte d'entrée a l'univers DC, les histoires sont plutot interessantes, ya de la bonne bagarre (c'est les devs de mortal kombat qui se sont occupé du jeu) et même si une serie de comics en 20 volumes peut paraitre un peu trop conséquente. C'est vraiment mieux que beaucoup d'autres trucs plus "officiels" que j'ai lu recemment.

On continue avec le regne de swamp thing, un de mes heros favori (d'ailleurs la serie sur Prime est vraiment tres chouette, je valide) . Chaud apres ses aventures avec animal man, j'ai pris ce volume qui se concentre plus sur les question d'humanité du heros mi-homme mi-dieu des salades. Après une introduction ou il rencontre superman et un vilain de batman, il va devoir defendre son titre d'avatar de la seve contre un ancien eleve.

Le premier tome de final crisis met la justice league en confrontation avec une mysterieuse organisation dont le but est de liberer l'humanité de ces demi-dieux . je vais pas spoiler mais c'est assez bien bien fait, la jla est bien debordée par cette menace "humaine" c'est interessant.

Tales from the darkside est un hommage a une ancienne série de comics d'horreur par joe hill, le fils de. Je l'ai trouvé d'occasion a 5¤ et c'est un peu plus honnete que le prix initial de 20 balles, juste pour 3 histoires c'est un peu cher, quand même. Si vous le trouvez à la bibliotheque du coin, ca vaut le coup d'y jeter un oeil neanmoins.

Enfin deux bd que j'avais deja presenté lors de précedents achats, mais que cette fois ci j'ai lues. Le jla "origines" est une enieme origin story des heros dc les plus populaires, et la tour de babel va les confronter a une menace originale : pas d'alien conquerant, pas de virus mortel ou de super vilain surpuissant mais un plan particulierement vicieux : les etres humains ne comprennent plus le langage. Plus personne ne peut communiquer ou lire quoique ce soit. Ce qui pose legerement des problèmes, bref c'est le chaos total.

Pour terminer ce tour de 2020, des romans tirés des licences world of darkness de white wolf. En fait j'a trouvé le "guerre de sang" dans un petite librairie d'occasion et je me suis supris à le devorer (ah-ah vampire-devorer lolocopter) et a en discuter avec un collegue que je sais fan de la serie et on a fait des petits échanges de bibliothéques ! La trilogie du pacte du graal et un receuil de nouvelles de loup garou. Ca reste du roman "de gare" mais c'est quand même super agréable à lire, mieux que les romans Resident evil ...

Voila voila, c'est terminé 2020 ! on va laisser cette année dernière nous et esperer que la suite soit moins ultra relou, bonne année a tous et à toutes !