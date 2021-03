La RDI Halcyon

La RDI Halcyon est une console de jeux vidéo conçue par RDI Vidéo Systems sortie en janvier 1985. On peut dire que c’est le premier système de jeu vidéo Laserdisc domestique repoussant les limites de la technologie de l'époque … rien de moins que ça …





En janvier 1985, Rick Dyer, l'une des personnes derrière le jeu à succès Dragon's Lair, faisait le tour des plateaux TV américains pour présenter la RDI Halcyon qui devait révolutionner l'industrie vidéo-ludique. L'histoire en a décidé autrement.





Le Halcyon a été nommé en référence à l'ordinateur "Hal 9000" du film "2001, l’Odyssée de l’espace". Il est composé de deux composants distincts : un lecteur Laserdisc haut de gamme avec un module informatique correspondant.





Il est doté d’un clavier et livré avec 2 jeux (Thayer Quest et NFL Football). Un casque vocal permet au joueur d'utiliser des commandes vocales au lieu d’utiliser le clavier. Le Halcyon est alimenté par un Z80 et dispose d'un énorme 64K de RAM et de ROM combinées avec un système de synthèse vocale Votrax.





Le système doté d'une reconnaissance vocale, d'une synthèse vocale et d'une petite quantité de mémoire non volatile est capable de reconnaître 1000 mots. Ainsi, le Halcyon peut interagir avec l'utilisateur à un niveau personnel. Lorsqu'une personne lançait le système celui-ci le saluait par son nom et lui posait périodiquement quelques questions afin d'établir le contact.





Il y avait à l'origine 6 jeux prévus pour le lancement de l’Halcyon, mais seulement deux des six jeux originaux ont été achevés :

Thayer's Quest et NFL Football.

Orpheus, Shadow of The Stars, Voyage to The New World et The Spirit of the Whittier Mansion sont restés inachevés.





Ci-dessous des images de Thayer's Quest. Trouvez des images et des fichiers audio et vidéo en cliquant ICI.





Cette machine remarquable avait pour prix de vente 2500 $. Un prix que les consommateurs n'étaient tout simplement pas disposés à payer. On sait peu de choses sur la véritable production du système et une rumeur non confirmée parle de 10 unités.

Pour le collectionneur de consoles, l'Halcyon est une rareté qui sera difficile à trouver. Pour qui aura la chance d'en trouver un, ce sera la pièce maîtresse onéreuse (voir ci-dessous) de toute collection.





Bonus vidéo :

Sources : 1 – 2