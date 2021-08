Pokémon Unite : petit guide pour débutants

Pokémon Unite est sorti il y a maintenant quelques semaines. Etant donné qu'il s'agit d'un free to play, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà essayé. Mais le jeu étant un MOBA, peut-être que certains ont du mal à vraiment comprendre tous les aspects du jeu et surtout comment optimiser ses chances de gagner.

Pokémon Unite étant développé par Tencent, il partage beaucoup de similitudes avec un autre MOBA disponible sur Nintendo Switch : Arena Of Valor. Si vous avez déjà essayé le jeu vous partez donc sur de bonnes bases. Plus globalement, si vous avez déjà joué quelques bonnes heures sur des jeux comme League Of Legend, D.O.T.A, Smite ou mon chouchou Heroes Of The Storm, vous ne devriez pas être trop perdus. Cependant, Pokémon Unite propose une variation légèrement différente en particulier son système de comptage de points.

MOBA - Multiplayer Online Battle Arena

Le nom MOBA semble barbare, mais il s'agit d'un acronyme simple signifiant que le jeu est un combat en arènes en ligne avec plusieurs joueurs. Voilà qui est vaste, mais les mastodontes du genre (LOL en tête) ont imposé un certain nombre de règles qu'il va falloir assimiler. Pour commencer un MOBA est toujours un jeu en EQUIPE. Ne l'oubliez jamais car c'est le nerf de la guerre. Si joueur seul dans son coin peut fonctionner un peu dans la pataugeoire des débutants, le mur de la réalité frappera de plein fouet le joueur solitaire très rapidement. Que vous soyez 5 contre 5, 4 contre 4 ou 3 contre 3, il faudra toujours travailler en équipe. Un seul maillon faible dans une équipe suffit à faire perdre toute l'équipe. C'est d'ailleurs pour cela que la réputation des MOBA en therme de toxicité est si mauvaise. Bref si vous êtes un débutant il va vraiment falloir assimiler les règles. Par exemple il est très important de ne JAMAIS quitter une partie en route, ou de partir se faire un café (même une minute). Que vous soyez inactif ou qu'un BOT vous remplace et la défaite de l'équipe est pratiquement assurée.

Suivez les lignes

Une carte de MOBA est généralement divisée en plusieurs lignes. Dans Pokémon Unite, il y a généralement la ligne du haut et la ligne du bas, ainsi qu'une partie centrale que nous appellerons la Jungle. Selon le type de Pokémon que vous aurez choisi, il faudra suivre une ligne et s'y tenir la majorité du temps. Au passage évitez de juste choisir le Pokémon que vous aimez bien, et tentez d'avoir une cohérence d'équipe contenant au moins un défenseur, un Speedster et un Attaquant à distance. Un support n'est pas obligatoire mais est apprécié. Tenir une ligne, ce n'est pas juste la suivre bêtement pour ensuite attaquer tout ennemi qui s'y trouve. Il y a des priorités. La première est de rester en vie. N'oubliez jamais que tuer des ennemis n'est pas l'objectif du jeu, mais un outil pour y parvenir. Votre priorité est de ramasser des orbes sur les Pokémons sauvages, ce qui vous permettra également d'augmenter votre niveau. Si vous avez des orbes sur vous, et encore plus si l'ennemis n'en a pas, n'aller pas risquer votre vie pour rien, car il vous en volerait une partie et serait tranquille pour les déposer dans vos buts. Jouez Défensif autant que possible en vous réfugiant dans votre but. Cela vous procurera un bouclier qui vous donnera un avantage tactique. En plus si nécessaire, de la vie apparait régulièrement à côté. De la même manière, évitez comme la peste les combats en infériorité numérique, à moins qu'ils soient tous extrêmenent mal en point.

Regardez la carte

Suivre sa ligne c'est très bien, mais il est parfois essentiel de la laisser quelques instants pour adapter sa stratégie. Pour cela il est essentiel de regarder la carte autant que possible. Que ce soit pour voir la position des ennemis et de ses alliés, pour voir où se trouvent les Pokémons sauvages, ou voir si un multiplicateur de points est posé sur un but. Si vous pouvez sauver la vie d'un allié: faites-le, mais attention, s'il s'est condamné et que venir l'aider signifie que vous allez mourir avec lui: n'y aller pas. Au contraire redoublez de vigilance et jouez défensif dans vos buts. Après tout vous serez forcement en infériorité numérique. Si vous ne savez pas ou sont les ennemis, observez les petits points représentant les Pokémons sauvages sur la carte. S'ils disparaissent, c'est qu'un ennemi vient de les tuer et donc sont juste à côté. Attention aux fourrés qui permettent de rester invisible. Certains aiment bien vous attirez dans un piège en se baladant tranquillement genre "je suis une cible facile" alors que ses copains sont cachés à côté et prêts à vous roussir le poil. N'hésitez pas à gaspiller une attaque spéciale pour taper au hasard dans un fourré avant d'y pénétrer et attendre que le cooldown revienne. A ce sujet, essayez de toujours avoir vos deux attaques de prêtes avant un affrontement. Si ce n'est pas le cas : temporisez.

C'est ma Jungle Colonel

Outre les voies, le reste de la carte est constitué de zones pleines de Pokémons sauvages. La grosse zone centrale est appelée la jungle. Certains Pokémons appelés junglers sont spécialisés dans la chasse aux Pokémons sauvages pour monter rapidement en niveau. Leur rôle est donc d'engranger un maximum d'expérience, puis régulièrement d'aller prêter main forte aux lignes ayant besoin d'aide avant de revenir. Cela permet de créer temporairement une supériorité numérique et un effet de surprise. Nous en avons parlé, l'expérience est très importante. Un seul niveau d'écart peut faire la différence en combat (surtout sur les paliers d'évolution et de pouvoirs). Mais n'imaginez pas remporter un combat avec trois niveaux d'écart à moins de vous y mettre à 3 contre 1 (et encore). Les MOBA sont propices à l'effet boule de neige. En gros, plus on gagne, plus on a l'avantage et donc plus on gagne. En cas de retard d'expérience, plutôt que de chercher le fight, il est conseillé de tuer quelques Pokémons sauvages pour tenter de le rattraper. Enfin, ayez toujours un oeil sur le chrono. Certains évènemnents apparaissent à un timing précis ou peuvent être décisifs à un moment donné. Par exemple quand il reste 1 minute 30, c'est le moment d'aller se battre dans la zone centrale. Dans des matchs serrés, gagner à ce stade le combat de boss est clairement décisif.

Petit exemple de l'intêret de combattre dans son but:

