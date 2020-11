Need for Speed Hot Pursuit Remastered est toujours aussi bon qu'avant et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Il est toujours aussi grisant de foncer à Seacrest, de dégager les voyous à coup de pare choc, de balancer des herses et de mettre en place des barrages de police avec une mise en scène très dynamique. D'un autre côté, jouer les voyous s'avère également divertissant et cette ambivalence gendarme/voleur fonctionne parfaitement. Vous ferez vos armes en solo en apprenant les tracés et leurs raccourcis, tout en trouvant le meilleur compromis entre drift et vitesse pour négocier les courbes. C'est toujours un jeu arcade, et toujours un jeu technique. L'Autolog est présent pour que vous puissiez tirer la bourre à vos amis, même s'ils ne sont pas connectés au même moment. Dans le cas contraire, jon vous prédit de sacrées séances en ligne avec de franches rigolades (sous réserve que les serveurs EA tiennent). On peut cependant regretter qu'il s'agisse plus d'un portage que d'un Remaster. Les temps de chargement sont beaucoup trop longs pour cette génération, il n'y a pas de possibilité de ralentis (très dommage pour un jeu aussi dynamique et la présence du mode photo), et sur le plan graphique il semble que seule la définition ait été augmentée. Bref, malgré l'ajout de toutes les extensions sorties à l'époque, c'est plutôt un travail de fainéant. Le plat n'est pas meilleur si on vous en sert une double ration. Proposé à un tarif raisonnable il vous scotchera cependant aussi facilement que l'original. Allez, encore une dernière !

par Vincent Elmer-Haerrig