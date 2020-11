Spelunky avait convaincu les plus férus de vieux pixels en s'inspirant de Spelunker, gloire du début des années 80. Il avait ensuite fait l'objet d'un remake HD très bien accueilli par les joueurs et la critique. Il n'en fallait pas plus pour donner encore un challenge supplémentaire en 2020 avec une version 2 de ce remake HD. Spelunky 2, c'est aussi presque deux fois plus de challenge. Est ce que plus est devenu trop ?

Spelunky 2 reste dans la définition du rogue-like plateformer 2D old school. Chaque tableau représente une douzaine d'écrans de déplacement avec un principe de base simplissime ; il faut trouver la sortie et ramasser un max de trésors en cours de route. Une route parsemée d'embuches.

La DA est fort sympathique et vous pourrez débloquer des raccourcis après un certain temps de jeu

Spelunky Jones

Un petit scénario vient enrober le jeu. Il est anecdotique, mais vous propose de prendre le contrôle de plusieurs personnages dont la fille du héros de l'original, Ana, et ainsi de varier un peu les plaisirs. Au delà de cela, ce choix plus large s'explique par la présence d'un mode multijoueurs en local ou en ligne. C'est donc aussi une façon de différencier les explorateurs.

Armé de bombes et de cordes, la quête de la sortie vous demandera en permanence de choisir entre l'appât du gain et la survie. Les cordes vous permettent d'atteindre des hauteurs autrement incessibles pour aller chercher des trésors. Les bombes ouvrent de nouveaux chemins, mais sont aussi des outils pour trouver des pierres précieuses dont la présence est suggérée par de petites pépites dans les murs. Bien entendu, bombes et cordes sont limitées en quantité.

Vous pourrez cependant faire le plein dans les boutiques que vous croiserez. Lesquelles proposent également d'autres objets pouvant vous faciliter la progression. On se demande toujours comment ces boutiques arrivent à survivre dans des grottes infestées de monstres... Les prix pratiqués expliquent peut être cela, vous incitant à ramasser le plus de monnaie possible.

Exploser des dindons avec des bombes est un des rares moyens de gagner de la vie

Die and let die

De l'aide avec de nouveaux objets, vous allez en avoir sacrément besoin. Spelunky 2 est un jeu difficile. Très difficile. Frustrant aussi. Très frustrant. Chaque décès vous ramène au début du jeu. Vous recommencez tout, même s'il y a dans les niveaux des raccourcis que vous allez apprendre à exploiter. Vous ne gardez aucun objet et seule l'expérience que vous aurez réussi à engranger avec vos multiples parties pourra vous aider.

Vous ne disposez que de quatre coeurs qui s'envolent très rapidement. Chaque contact, chaque chute vous blesse. Les monstres sont partout, les pièges innombrables et votre pauvre fouet possède une hitbox ridicule, vous obligeant à être en position parfaite pour vous sauver la mise. Si vous avez des objets fragiles à portée de main lorsque vous jouez, éloignez-les.

On pourrait penser que le level design est fini avec les pieds avec autant de façons de mourir et de mourir très vite. C'est le contraire. Si la génération de ces niveaux ressemble à du procédural sur bien des points, tout est ici pensé pour faire mal et ceci au pixel près. Vous croyez pouvoir vous faciliter la vie avec un fusil ? Son recul va vous faire tomber sur des piques. Vous recommencez tout. Vous venez d'enchaîner une série de 6 sauts au millimètre ? Une bête chauve-souris vous touche une fois, vous rebondissez pour vous prendre une araignée sur le coin de la figure, elle vous fait tomber dans le vide. Vous recommencez tout. Jouer à Spelunky 2 relève de la thérapie de gestion du stress.

De temps en temps, vous pourrez avoir de l'aide de la part d'un PNJ

Quoi de neuf explorateur ?

L'essence du jeu est conservée, il est très difficile. Mais quoi de neuf docteur ? La première nouveauté qui va vous sauter aux yeux, ce sont les montures. Outre vous proposer une nouvelle façon de mourir (lorsque vous montez dessus, il faut d'abord le temps de l'apprivoiser, elle part dans tous les sens), c'est également une des rares façon de regagner de la vie et de résister à certaines attaques/chutes. En effet, avec une bombe bien placée, vous en ferez un rôti qui ramène un coeur de vie. Gare cependant à ne pas le faire en présence d'un fan de dindon. Cela réveille ses instincts meurtriers...

Les liquides sont également mieux gérés. Ils bénéficient d'une véritable modélisation et vous pourrez les utiliser à votre avantage... ou pour mourir encore puisqu'il s'agit de lave et d'eau. Il faudra également compter avec de nouveaux PNJ qui pourront vous donner de nombreux objets contre certains services.

Enfin Spelunky 2 regorge de secrets et de choses cachées. Pour vous faciliter (un tout petit peu) la tâche vous devrez activer des passages dissimulés et vous aurez parfois le choix d'un chemin en fin de niveau. Tout cela n'est pas gratuit, mais tend à atténuer un peu le sentiment de frustration à chaque nouveau départ. Et c'est exactement ce que propose ce jeu. Un nouveau départ dans la droite lignée de son prédécesseur. Du coup, si vous aviez apprécié, vous ne serez pas déçu. Dans le cas contraire, préparez la consultation chez le psy.