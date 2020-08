EA Sports UFC 4 est d'ores et déjà bien installé dans l'octogone. Il est l'heure de remettre les gants et retourner dans l'arène pour voir ce que ce nouvel opus à dans le ventre. Après trois épisodes convaincants, celui-ci nous décoche-t-il un direct dans la mâchoire ? A-t-il réussi à nous mettre K.O. de bonheur ?

Il est donc l'heure de rentrer dans le coeur du sujet et parler tout d'abord de "Ultimate Fighting Championship" ou plus communément appelé UFC pour les amateurs. Une organisation d'arts martiaux mixtes (Boxe, Ju-Jitsu, Karaté...) créée en 1993 et présidée par Dana White, que l'on pourra retrouver dans le jeu, comme à son habitude.

Les présentations de l'UFC faites, parlons désormais du jeu, et tout d'abord de son rendu visuel. EA Sports UFC 4 est indéniablement beau. Le jeu d'EA Sports reste dans la droite lignée de ses prédécesseurs et fait toujours autant plaisir à la rétine. La modélisation des athlètes se veut très fidèle, on reconnait aisément les différents combattants présents dans le jeu, que ce soit ceux encore en activité ou bien les légendes présentes comme Vitor Belfort, Chuck Liddell, Georges St Pierre ou encore Antônio Rodrigo Nogueira aka Minotauro.

Même si le rendu global est bon, on sent tout de même que le moteur est arrivé à sa limite sur cette génération de console. Outre la modélisation, on notera la "vie" en dehors de l'octogone avec l'ambiance des grands soirs de Main Event. L'atmosphère est toujours aussi bonne et cela motive toujours quand le public scande le nom de notre combattant. Preuve que l'on prend l'ascendant sur notre opposant.

EA Sports UFC 4 reste donc techniquement dans la droite lignée de ses prédécesseurs, le moteur tient la route, malgré quelques ralentissements ressentis durant les combats ou encore des menus manquants parfois de fluidité. Ajoutons à cela la multitude de chargements dans le mode Carrière, même si ces derniers sont rapides. Notons que le TEST a été effectué sur PS4 Pro.

Un gameplay simplifié

EA Vancouver a souhaité axer une partie du gameplay d'EA Sports UFC 4 sur l'accessibilité. Une ouverture au plus grand nombre en revoyant le système de grappling. Le gameplay au sol est donc simplifié. A l'aide du stick gauche vous choisissez entre trois options :

Se relever

Soumission

Ground & Pound

La première possibilité parle d'elle-même. La seconde consiste quant à elle à soumettre son adversaire par le biais d'une clé de bras, d'une guillotine ou encore en étranglement arrière. La soumission passe le biais d'un mini-jeu du "chat et de la souris". Le but étant que la jauge de votre adversaire ne rattrape pas la vôtre. Pour bouger, on passe par L2 pour aller à gauche et R2 pour la droite. À vous ensuite de faire en sorte d'en réchapper. Dans le cas d'un échec, vous perdez le match.

Concernant la dernière option, cela consiste à prendre le dessus sur vôtre adversaire et lui asséner des coups de poings visant à briser sa garder et l'amener vers un K.O.. On reste dans sillon des UFC passés, simplification en plus. Pour autant, les plus nostalgiques d'entre-vous pourront activer l'ancien système : celui-ci est toujours disponible dans les options pour celles et ceux ayant faits leurs armes dessus.

Outre cette nouveauté visant à ouvrir les portes de l'UFC à un maximum de joueurs, le reste du contenu du jeu se révèle assez classique voire sans vrai renouvellement. EA Sports UFC 4 se lance directement sur son mode Carrière, celui-ci très FIFA-esque est bien scénarisé... du moins au début. Vous faites la rencontre du coach Davis dès la création de votre personnage effectué. D'ailleurs, faisons un léger aparté sur la création de personnages.

Vous avez le choix entre la création rapide afin d'aller au plus vite dans le mode Carrière en choisissant votre physique, votre poids (et catégorie) ou bien le créateur avancé pour faire un combattant selon vos envies. Celui-ci est d'ailleurs très fourni et permet de s'amuser si l'on souhaite y consacrer du temps.

Quant au mode Carrière

Une fois votre avatar créé c'est le moment de briller, d'aller chercher la gloire et la hype. Au départ, le récit nous mène aux côtés de notre entraîneur qui nous sort de la rue pour tenter de tutoyer les cieux, mais très vite le scénario est oublié et passe à la trappe. C'est ainsi que démarre le passage de flambeau de l'histoire vers la répétitivité.

En effet, vous devez choisir vos combats via les offres disponibles. Vous avez le droit à un ou deux refus. Ensuite, une fois le combat choisi, c'est l'heure de se préparer. Vous décidez du nombre de semaines avant le combat afin d'amener votre jauge de forme au maximum. Pour la monter, vous devrez vous entraîner avec des sparring partners. À vous de choisir les axes d'améliorations : boxe, lutte, kickboxing ou encore le bon vieux sac de frappes. Une fois passé par là, d'autres aspects sont à prendre en compte comme l'apprentissage de nouveaux coups par le biais d'invitations envoyées à d'autres combattants. Les réseaux sociaux jouent également un rôle essentiel. En effet, cela a pour effet de faire monter la hype de votre combat et ainsi finir en Main Event.

Cela part d'une bonne idée, mais au fur et à mesure, la redondance se fait terriblement sentir. Le gameplay du mode Carrière n'évoluant pas, on ne fait que répéter les mêmes choses. Accepter un combat, s'entraîner, combattre et ainsi de suite. Par ailleurs, il est conseillé de mettre un niveau au dessus du normal pour avoir un minimum de challenge. Il y a un sentiment d'abandon dans ce mode Carrière. Une impression que EA Vancouver s'est contenté du minimum. Scénariser le début pour ensuite laisser le joueur en vitesse de croisière sans jamais le surprendre.

Échange de coups

Approfondissons le gameplay. EA Sports UFC 4 reste dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Certains pourront lui reprocher son éternel manque de punch et de dynamisme. Les combats manquent explosivité. Certes, des combos sont possibles, mais parfois on aimerait que cela s'enchaîne plus rapidement. Des soucis d'animations sont présents notamment sur les coups de pieds. Des bugs tout comme des problèmes de collisions s'invitent aussi. Le ressenti des coups est présent notamment sur ceux portés au corps, même si ça manque de gros choc par moment. Les K.O eux sont toujours impressionnants même si la physique peut prêter à rire par moment sur ces derniers.

Avec le nouveau système au sol, il est plus facile de se sortir de situations délicates et finir le combat aux pieds et poings. Toutefois, si l'adversaire en face vous fatigue, il sera de plus en plus difficile de triompher. Oui, la fatigue, du moins l'endurance est toujours de la partie avec la fameuse jauge. Plus vous mettez de coups et plus votre stamina baisse. Logique direz-vous. Plus elle est basse et moins vos coups font d'effets. La mécanique fonctionne toujours aussi bien, et à vous de la gérer pour tenir les trois ou cinq rounds du combat.

La liste de coups quant à elle est conséquente. Un large panel est disponible. Cependant, le mapping de ces dernières s'avère assez complexe. Difficile de tout retenir, celle-ci combinant touches et gâchettes. Vous avez donc un large spectre de combinaisons, à vous donc de vous remémorez celles que vous trouvez efficaces.

Tout comme la liste de coups, celle des combattants est assez longues et vous en retrouverez pas moins de 200. En passant des poids plumes aux poids lourds. Les Combattants masculins et féminins sont présents. Certains sont d'ailleurs de la partie mais pas débloqués comme Bruce Lee qu'il faut acquérir en passant à la caisse.

Quant aux modes de jeu

Le mode multijoueur se montre correct. Correct dans le sens où le mode Ultimate Team a tout simplement été supprimé. Tout un pan du multijoueur retiré. Il reste les combats traditionnels et le championnat du monde permettant de combattre pour la ceinture et la garder le plus longtemps possible. On fait très vite le tour du online et l'envie de passer à autre chose se fait très clairement ressentir. Bien entendu, l'annonce du retrait de l'Ultimate Team ne date pas d'hier pour EA Sports UFC 4, mais les développeurs auraient pu le remplacer par un mode de jeu plus attractif et ainsi étoffer l'offre.

Concernant la partie en local, les affrontements à deux sont toujours de la partie évidemment. Le mode K.O. est quant à lui également présent et est toujours aussi rafraîchissant voire même stressant par instant. On pourra d'ailleurs s'affronter dans pas mal d'endroits dont certains plutôt exotiques comme le Kumite sous ses airs de Mortal Kombat ou encore dans une arrière-cours pour des combats de rue plus "Street".