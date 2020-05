Quand notre très chère Eve fait des infidélités à l'Esport et au MMORPG, c'est bien souvent pour passer un moment rythmé en compagnie d'une célèbre waifu aux couettes turquoises et à la jupe plissée. Et ça tombe bien, la diva revient, avec un jeu canon de sa saga Project Diva - pas Mirai - pour la première fois sur une autre console qu'une Playstation, nommé Mega Mix. On y a joué et on vous donne notre avis tout de suite !

Même si vous viviez dans une grotte, impossible d'être passé à côté de ce qui est peut être une des plus grosses icônes de la pop culture nippone de ces 10 dernières années. Mais si vous étiez dans le gaz total, sachez que nous sommes là en présence d'un synthétiseur de voix nommé Volcaloid, sur lequel on a collé l'image d'une waifu reconnaissable entre mille, avec sa longue chevelure turquoise. Et toute virtuelle qu'elle soit, notre Miku commence à avoir une sacré carrière : Albums, DVD, concerts virtuels, goodies en tous genre, et bien sur, jeux de rythme. Mega Mix est le dernier en date de la série DIVA et on vous dit tout de suite ce qu'il vaut vraiment !

Les boutons SONY sur Switch, ouf. Sinon...

SEGA sur Nintendo, c'est plus fort que toi.

La dernière fois que Project Diva avait arpenté les colonnes TEST de notre site avec son itération X, la rencontre s'était bien déroulée, bien que laissant un goût amer devant la quasi disparition des clips au profit de chorégraphies, et d'un nombre de chansons réduit à peau de chagrin. A priori, cela ne devrait pas être le cas cette fois-ci. De part la playlist disponible d'entrée, déjà : Cette dernière est composée, de base, de plus de 100 chansons ! Et vous pourrez même (moyennant 30 euros...) ajouter un pack DLC de 36 chansons. C'est bien, mais depuis X, Future Tone, sur PS4, avait fait mieux avec 200 pistes... Et si vous êtes un fainéant dans l'âme, vous pourrez aussi payer 10€ pour débloquer tous les costumes d'un coup... Ces derniers sont très nombreux, avec pas mal de fan service, des tenues célèbres qu'une figurine porte peut être chez vous, et des costumes hommage à d'autres séries telles que Space Channel 5. Un éditeur de T-shirt est aussi de la partie mais il va très vite montrer ses limites.

Il y aura malgré tout de quoi faire, avec pas mal d'anciennes pistes, et la difficulté difficile (mais pas extrême) disponible d'entrée. Les PGM apprécieront. Bien sur, comme toujours avec Project Diva, il faudra avoir des goûts musicaux plutôt variés, les sonorités lorgnant surtout vers le rock, l'électro et les trucs chelous, avec toujours cette surcouche ultra sucrée et rose bonbon qui en fera fuir plus d'un. Le contact avec les voix virtuelles des Volcaloid peut lui aussi s'avérer toujours aussi déroutant, notamment avec les synthétiseurs masculins. Et heureusement, bénéficiant de son statut de compilation, les clips font leur retour dans cette mouture. Des anciens certes, mais on est plus satisfait par le mélange clip/chorégraphies proposées par ce Mega Mix.

Le mode motion Gaming va vite montrer ses limites.

Je switche ma veste

Au menu, pour profiter de ce Mega Mix, vous aurez à disposition un mode playlist et un habituel mode arcade, qui s'ouvre sur un très classique tutoriel avec Levan Polka, et qui va reprendre la jouabilité historique de la saga, avec des notes à frapper dans un rythme frénétique et à la frame près pour ne pas casser son combo, des zones spéciales, un score minimum à atteindre, et 2-3 petites subtilités et nouveautés, comme par exemple des scratchs avec les sticks, des notes multiples ou un "hold" différent. Mais globalement, la formule et le feeling restent les mêmes, et ça fonctionne toujours ! On est très content de pouvoir y jouer sur Switch, et heureusement, si, comme moi, vous aviez fait vos gammes sur PSP et PSVITA, un mode d'affichage avec les boutons Sony est disponible ! Parce que le X bleu qui arrive par le haut, c'est comme s'appliquer soi même un modificateur de difficulté, sauf que là, ça ne change pas le score.

Cette version switch va présenter quelques autres particularités, et notamment un mode de commandes qui utilise le gyroscope des joycons, sorte de croisement entre Guitar Hero et un jeu de casse brique. Il faut bien l'avouer, c'est rigolo cinq minutes, les vibrations HD s'en donnent à coeur joie - attention aux batteries ! - mais on se lasse plutôt vite, et ce d'autant plus que la reconnaissance de mouvements est très moyenne. Vous n'aurez pas ce problème avec votre Switch lite ! Et oui, de toutes façons, même si c'est un peu compliqué d'y jouer dans le métro sans attestation par les temps qui courent, le mode nomade est l'âme du jeu : C'est plus facile de voir toutes les notes arriver sur un petit écran ! De plus, le jeu est très fluide et nous a semblé l'être encore plus en mode portable. Malgré tout, impossible de ne pas remarquer la différence graphique et le léger flou ambiant de cette mouture Switch en comparaison avec une version PS4. Ce Project Diva Mega Mix est donc un plutôt bon titre au demeurant, mais il souffre un peu de la compétition avec Future Tone. et votre collection sur PSP et PSVITA.