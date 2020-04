Clairement l'un des meilleurs jeux de gestion de ces dernières années, Planet Zoo souhaite s'offrir un suivi sur le long terme digne de ce nom. Et cette fois le titre accueille le Pack Amérique du Sud. Comme le Pack Arctique celui-ci coûte 10 euros. Sauf qu'il est clairement moins intéressant en termes de contenu et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord une flore qui ne fait vraiment pas honneur à la richesse Amazonienne avec seulement une quinzaine de nouvelles plantes dont des minuscules qui peinent à décorer les enclos. Finalement aussi une faible diversité des nouvelles espèces. Ce pack était par exemple l'occasion d'ajouter de nouveaux animaux de vivarium et à part la jolie rainette aux yeux rouges c'est tout de même très léger. Certes c'est également l'occasion d'y voir des lamas et des jaguars, des capucins et des tamanoirs... Mais la terminologie Amérique du Sud est bien trop vaste pour si peu d'animaux. Il y a certes aussi 250 nouveaux objets mais très vite on se rend compte qu'il y a le même objet dans 5 ou 6 tailles différentes ce qui vient grossir artificiellement ce chiffre. Couvrir un continent entier avec 4 animaux est trop peu et il aurait été préférable de faire payer un poil plus cher (ou pas) le DLC et de proposer un contenu plus vaste. Dans les points positifs on notera tout de la même la beauté des nouveaux animaux comme le jaguar qui existe en noir et en tacheté et globalement les très bonnes animations comme celles du tamanoir. Cela reste un contenu intéressant mais qui manque un poil de souffle. Enfin on notera l'absence d'un nouveau scénario et le côté trop exigu de la nouvelle carte Amérique du Sud à flanc de montagne qui ne laisse clairement pas la place de faire un Zoo digne de ce nom.

par Camille Allard