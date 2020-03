Pas de sport (en direct) à la TV, pas d'activité physique en dehors de son domicile mais du sport sur nos consoles de jeu. Simulation experte en baseball, MLB The Show 20 arrive à point nommé pour nous aider à combattre l'ennui du confinement. Encore faut-il passer outre l'étiquette confidentielle de cette discipline et fermer les yeux sur l'immobilisme de la licence pour apprécier cette mouture.

Le baseball n'échappant pas à la règle, la Ligue nationale a décidé de reporter le début de la saison, prévu le 26 mars prochain, en raison de l'urgence provoquée par la pandémie de coronavirus. Mais les férus de la batte pourront toujours se consoler et tuer le temps avec son pendant virtuel, MLB The Show 20, dont la qualité intrinsèque n'est plus à démontrer.

Pour les réfractaires du genre, cette licence développée par les studios Sony Interactive de San Diego est une ode à la discipline et au grand spectacle grâce à son expérience immersive, sa prise en main immédiate et son contenu XXL. Même les moins initiés peuvent rapidement trouver du plaisir à taper ou lancer de la balle, à condition de passer par les tutoriels bien fignolés. Des tutoriels disponibles pour trouver la technique idoine et votre style parmi toutes les possibles. D'ailleurs, ces possibilités de personnalisations très poussées alimentent ce titre bien rodé. Surtout, les équipes ont mis en place un niveau de difficulté dynamique, qui augmente ou diminue selon vos performances sur le terrain. De quoi séduire les néophytes sans perdre en chemin les plus aguerris. Au niveau du swing, le timing de l'impact est encore plus important avec la présence de jauges déterminantes, récompensant les mieux synchronisés. Idem pour le lancer avec l'apparition d'un cadran au-dessus du joueur qui vous indique le bon moment pour exécuter cette action.

Hormis cette combine, les fans de la première heure seront ravis de retrouver ces sensations dingues et des moments de gameplay captivants. Les images sont d'ailleurs saisissantes de réalisme et il est à noter que les développeurs ont apporté un soin supplémentaire aux expressions des joueurs et à la palette d'animations, rendant l'expérience encore plus humaine.

Show must go on

Ce dernier volet coche une nouvelle fois toutes ces cases et en ajoute même pour densifier son contenu. Pour cela, il faudra se tourner vers les modes de jeu, aussi nombreux que les joggeurs sur la Promenade des Anglais. On retrouve ainsi les deux principaux modes de jeu du dernier volet : Road to the Show, qui vous permet de vivre par procuration la carrière d'une superstar, et Franchise, dans lequel vous gérez votre équipe de A à Z (entraînement, Draft, gestion psychologique, relocalisation et même identité visuelle). Du classique, donc, mêlé à de l'original avec un mode rétro, qui vous plonge dans le baseball des années 80/90 avec un gameplay aussi naïf que jouissif ou encore le mode moment, hommage effervescent à l'histoire de ce sport avec des séquences de légende à rejouer.

Pas encore rassasiés ? Le mode March to October, introduit l'an dernier, vous permet de disputer seulement les moments les plus importants de la saison. Enfin, mention spéciale pour Custom Leagues, qui vous laisse la possibilité de regrouper vos amis et de créer votre propre championnat avec vos propres clubs, vos propres règles et votre propre calendrier. Des options de configuration infinies pour rendre l'expérience souple et accessible aux moins acharnés, qui ont désormais le temps d'approfondir leurs bases.