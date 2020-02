Crytek a frappé très fort avec son Hunt : Showdown sur PC, qui est clairement le meilleur FPS coop de l'année 2019. Pour mémoire, le jeu prend pour cadre la Louisiane de la fin du XIXème. On y incarne des chasseurs ayant pour but de purger le monde des créatures géantes démoniaques. Une partie fait appel à 10 joueurs, 5 groupes de 2 chasseurs et, depuis la sortie, il est désormais possible de composer des trios. Le jeu propose donc du gameplay PvPvE. La version PS4 n'a pas à rougir de sa grande soeur PC, même si cette dernière est un poil plus impressionnante visuellement. On déplore quelques bugs graphiques sur les surfaces d'eau, rien de bien méchant. Que ça soit pour le matchmaking, le framerate ou encore la beauté globale, l'expérience est inchangée. Attention toutefois plus encore que pour un FPS classique, Hunt : Showdown réclame une précision d'enfer pour vaincre en PVP. Donc si vous êtes multi-support, on vous conseillera quand même la version PC en priorité. Pour le reste, difficile d'être déçu. C'est toujours un must-have en terme d'expérience coopérative immersive. On conseillera d'ailleurs un casque et non les hauts-parleurs d'un téléviseur, le son étant un élément de gameplay à part entière, pouvant donner un avantage certain. Attendre, écouter le moindre craquement du bois... L'expérience Hunt est viscérale et il serait dommage de ne pas profiter de l'expérience à 100%.

par Camille Allard