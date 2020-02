Réjouissez-vous. Bayonetta et Vanquish reviennent en 2020 avec Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle sur PS4 et Xbox One, dans un boitier plutôt attrayant. On a posé nos gros doigts dessus et on vous raconte tout !

Bayonetta et Vanquish. Deux jeux qui fêtent leurs 10 ans en occident cette année. Pour l'occasion, Platinum et Sega nous ressortent les deux jeux sur PS4 et Xbox One, comme ils l'avaient fait sur PC il y a quelques années. Deux jeux qui sont entrés dans la légende avec leurs qualités plus que certaines. Mais valent-ils encore le coup aujourd'hui ? Et cette compilation tient-elle la route ? Il se pourrait bien que vous puissiez trouver toutes ces réponses dans ce TEST...

Des boss gigantesques !

Platine Pur

Bayonetta ferait presque passer Vanquish pour la cerise sur le gâteau. Avec son héroïne ultra-sexy en combinaison de cuir noire moulante, ses flingues accrochés sur les talons de ses Louboutins, le tout avec une coupe de cheveux improbable, et associé à de toutes (aussi improbables) lunettes de secrétaire, il marque indéniablement les esprits ! Réussite critique et commerciale, le jeu était culte à sa sortie, il l'est tout autant aujourd'hui. Son design nanardesque reste une référence, avec toujours les mêmes cinématiques pseudo-animées qui ne manquent pas de charme. L'action est cocasse, débridée, grivoise. Les poses et les danses sont lascives, et la rétine flattée du début à la fin.

Niveau gameplay, Bayonetta reste le digne successeur de Devil May Cry. Avec son esprit ultra arcade, ses multiples armes, ses combos complexes et nombreux, son gameplay riche et complexe, on tutoie l'excellence du beat'em all. Les boss sont gigantesques, et les QTE pour en venir à bout tournent sous "cocaïne". De plus, le jeu se montre d'une générosité démentielle : il ne commence vraiment qu'à la fin de la première partie, et vous aurez probablement le platine bien avant d'avoir vaincu tous les boss secrets... Il demeure toujours difficile aujourd'hui même s'il propose un mode facile, qui mâche un peu trop le travail. Niveau technique, les chargements sont trop rapides, on n'a plus le temps d'en profiter pour s'entraîner ! Aussi, quelques cinématiques vidéo ne bénéficient pas des meilleures résolutions actuelles, même si on n'est pas au niveau du remaster PS4 de Patapon 2 ! Ah, et malheureusement, c'est un simple lissage HD, avec un meilleur framerate. Aucune nouveauté à l'horizon, ni aucun costume de Peach ! Même si le second épisode a réussi l'exploit de le surpasser, Bayonetta reste encore aujourd'hui un monument et un jeu culte.

Mitrailletta

Vanquish est aussi badass que Bayonetta est sexy. Abandonnant la guerre entre sorcières et anges démoniaques, l'action prend cette fois-ci place sur une gigantesque station spatiale. Si le design est plus générique et militaire que celui de Bayonetta, l'action n'en reste pas totalement débridée et est au moins aussi spectaculaire que pour les aventures de la sorcière sexy. Son gameplay est aussi arcade et décomplexé, sauf qu'il s'agit ici d'un TPS survitaminé qui ferait presque passer Gears of War pour un épisode de l'inspecteur Derrick !

On abuse (juste un peu), mais Vanquish propose de faire de démentielles glissades version "power slide", le tout en mitraillant en mode bullet time. Le combo de la puissance du ralenti associé au spectaculaire des cascades. Le jeu possède une certaine profondeur, avec un système d'amélioration des armes en mode power up, et certaines missions un peu plus originales ou spectaculaires. Le gameplay est toujours très réussi, et on prend énormément de plaisir à se battre dans cet univers. Malheureusement, comme pour Bayonetta, nous avons ici un simple lissage HD. Mais en un peu moins convaincant : le design plus générique de Vanquish fait plus sentir le poids des années qui passent, et les cinématiques bugguent comme avec la version PC de 2017. Franchement, on aurait aimé un peu plus d'efforts de ce coté-là.

Bayonetta, toujours aussi sexy !

The BEST of 2010

Le bundle Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Edition propose donc des jeux dans leur plus simple appareil, sans bonus, sans refonte graphique, mais avec une fluidité constante et revue à la hausse et toujours autant de qualités ludiques évidentes pour l'un comme pour l'autre. De nouveaux trophées sont aussi de la partie, et le tout se matérialise sous la forme de deux applications séparées à installer depuis le disque. Pourtant, en numérique, le tout est vendu au même prix qu'en boîte, et pas séparément. Si vous optez pour le disque, vous aurez droit à un joli Steelbook, mais dans un fourreau un peu pourri, nommé Launch Edition, ce qui apparaît dans le titre aux côtés du déjà bien pourri "Bundle" (mais aussi sur la tranche du Steelbook...) près d'un magnifique "Inclus un steelbook".

Niveau contraste entre la beauté extérieure et intérieure d'un objet, seule la version Japonaise "The Best" de... Bayonetta premier du nom fait plus fort, un comble. Le tout propose aussi une notice avec couverture en couleurs, mais qui ne contient au final que des avertissements sur l'épilepsie... Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Launch Edition est donc une fantastique compilation, dans un assez bel écrin, mais qui manque cruellement de nouveautés...