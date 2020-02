LASTFIGHT revient, et c'est sur Nintendo Switch que ça se passe. Sur Gameblog, c'est la troisième fois qu'il visite les colonnes de notre rubrique TEST, presque 3 ans après sa sortie sur PC et PS4. Tiré de la BD Last Man, croquée par les délicieux traits de Bastien Vivès, il propose toujours un gameplay de combats en 3D en arène calqué sur celui du mythique Power Stone, avec plein d'injustice, des objets à s'envoyer gaiement dans la tronche, des transformations en monstre géant ou encore des pièges différents sur chaque carte... Ludiquement parlant, même si on en a vite fait le tour, à plusieurs, le jeu prend tout son sens et on a de quoi passer de bons moments avec ses amis. En local seulement, le Online étant toujours aux abonnés absents.

Un autre truc dont on fera vite le tour, les modes de jeu. On retrouve un panaché de quatre expériences "différentes", avec le classique mode histoire, un versus jusqu'à 4 joueurs, en équipe ou chacun pour soi, qui procurera un certain plaisir en mode table, ainsi qu'un mode compétition et un plutôt rigolo mode flipper. Mais ou est le mode infini disponible sur l'accueil de la version PS4 qu'on a relancée en parallèle au moment de la sortie de cette version switch ? Arrivera-t-il via une mise à jour ? Tout ceci, Dieu seul le sait.

Techniquement parlant, rien de bien particulier à signaler avec cette version hybride : en mode portable, c'est même très convaincant. Bien sur, avec la télé, on voit un peu plus d'aliasing, et le framerate est bien moins fluide que chez la concurrence. Mais cela ne gène fondamentalement pas outre mesure. Seuls des chargements un peu plus longs que sur la version PS4 nous ont un peu agacés : plus de 30 secondes dans un jeu de baston en 2020, c'est une éternité. Si vous n'aviez pas déjà craqué pour le jeu sur une autre bécane, et que votre Switch est en manque de jeux en multi local - ce serait vraiment un comble -LASTFIGHT pourrait bien faire votre bonheur...