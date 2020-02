Ce nouveau volet de Zombie Army (Sniper Elite), nous permet de nous replonger de nouveaux avec les morts-vivants du IIIe Reich. Les armées d'outre-tombe du feu Führer continue de hanter le monde et seul le Paris libre subsiste. Pour autant, les vivants n'ont pas dit leur dernier mot.

L'armée des morts !

Avant de partir sur le champ de bataille, il vous faudra choisir votre équipement et personnage. En fidèle joueur de Sniper Elite, je suis resté avec Karl, mais 4 personnages sont disponibles, hors DLC ; 2 hommes et 2 femmes. Une fois votre choix effectué, il faudra choisir son paquetage et notamment ses armes. Spin-off de Sniper Elite oblige, il faut d'abord choisir un fusil. Suivant votre affinité, vous pourrez soit prendre la Gewehr 43, le M1 Garand ou encore le Mosin-Nagant M91 pour les connaisseurs. Une fois votre choix effectué, ce sera au tour de l'arme secondaire d'être sélectionné. Mon choix se porte évidemment sur le fusil à pompe.

Pour finir, vous devrez prendre un pistolet mais aussi une arme de mêlée. Soit une machette, un poing électrique ou mon préféré, le marteau de Thor aka Mjolnir ! Une fois tout le paquetage fait, c'est le moment de partir guerroyer et nettoyer au karcher les rues italiennes infestées de zombies. Côté mécanique de gameplay, on reste sur un terrain connu. Si vous avez joué à Sniper Elite 4 alors vous n'apprendrez pas grand chose de nouveau, autrement, la découverte vous permettra de vous familiariser avec le gameplay. Celui-ci se veut très accessible, de sorte que les amateurs de TPS ne seront pas dépaysés. On prend très vite goût au jeu et on se laisse embarquer dans cette aventure plutôt conséquente.

Du lourd ?

En effet, vous allez être embarqué sur 9 missions en tout et pour tout. Celles-ci durent assez longtemps et permettent de la variété dans les environnements, mais malheureusement pas dans le gameplay. On reste globalement sur des objectifs où il faut défendre, survivre à des vagues d'ennemis ou encore aller récupérer des objets pour les ramener à un point défini. Une répétitivité vient à se créer et se ressent notamment sur les longues sessions de jeu.

Cela n'enlève pourtant rien au fun que procure Zombie Army 4 : Dead War. On s'amuse à tuer des zombies par paquets de 20, que ce soit avec nos armes ou encore avec nos pièges. Armes, qu'il est évidemment possible de faire évoluer au fur et à mesure de votre périple dans cet enfer sur terre. On sent réellement un sentiment de puissance au fil de l'aventure, d'autant que les armes ont des atouts spéciaux ; par exemple pour le fusil à pompe, si la jauge est suffisamment chargée, vous pourrez ralentir le temps et ainsi tuer un nombre plus conséquent de zombies.

C'est un gros enjeu, car les ennemis eux, sont en nombre et évoluent tout au long du jeu. Sachant que les différentes espèces de zombies se laissent découvrir au fur et à mesure. Vous serez ainsi confrontés à des morts-vivants normaux, puis des versions suicidaires ou encore munis d'armes, et certains même avec des mitrailleuses ou encore des lance-flammes.

Joue-là en coop !

Il faut l'avouer : toute la sève du titre réside dans son mode coopéraif. Le mode campagne comme le mode Horde (où il faut survivre à des vagues ennemies successives) sont jouables jusqu'à 4. Le plaisir y est total et cela permet clairement de s'amuser et stresser à plusieurs mais aussi s'entraider durant ces phases très tendues mais ô combien jouissives.

Quand on joue seul, certaines phases sont compliquées, la courbe de difficulté du titre s'avérant aberrante par moment. De plus, il n'est possible de transporter qu'un seul medikit sur soi contrairement à Sniper Elite 4 où l'on pouvait en avoir jusqu'à 2, en plus de bandages nécessaires à sa survie. Heureusement, certains ennemis en lâchent parfois histoire de vous "aider" quelque peu.

D'autant que seul ou en coop, il faudra faire attention à ses munitions. L'environnement en regorge heureusement, mais les balles pleuvent et l'on peut vite se faire submerger par des vagues d'ennemis. Même si l'IA n'est clairement pas à la hauteur, la difficulté provient surtout du nombre d'opposants affichés à l'écran, c'est parfois impressionnant de voir des hordes s'amasser et tenter de nous renverser.