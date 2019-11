Disponible depuis 2014 sur bon nombre de supports, Bloo Kid 2 s'est visiblement rappelé un peu tard qu'il devrait comme tous ses petits camarades profiter de l'appel d'air offert aux petites productions indépendantes par l'eShop de la Switch et ses millions de clients potentiels. Mais il faut parfois se faire désirer pour décupler le plaisir. L'attente valait-elle la peine ? Réponse dans quelques lignes.

Définir Bloo Kid 2 revient simplement à cocher toutes cases du jeu de plate-forme : au travers de mondes thématiques découpés en niveau, notre héros masculin va devoir rebondir sur des centaines d'ennemis et défaire quelques boss au passage pour porter secours à sa fifille récemment kidnappée. Scrolling horizontal, items à gogo et double-sauts millimétrés : tous les poncifs du genre sont là, merci pour eux.

I'm Bloo, da ba dee da ba daa

Du coup, on pourrait légitimement se demander ce qui caractérise finalement Bloo Kid 2, et lui permettrait de se démarquer d'une concurrence pléthorique, surtout que la version d'origine commence à accumuler quelques années au compteur ? Tout d'abord, le titre de winterworks repose sur des fondations solides, puisque ses mécaniques ô combien classiques sont bel et bien maîtrisées, même si l'on pestera ici ou là contre des hitboxes qui semblent parfois prendre le parti adverse, mais on s'en remet. Pensés à l'origine pour smartphones, les déplacements sont simples et la seule action disponible reste un iconique saut, que l'on pourra doubler, et qui permet au jeu de parfois gagner en verticalité, et ainsi de multiplier la surface de jeu. Et avec plusieurs dizaines de niveaux proposés, il va y avoir de quoi faire, sans compter les modes Time Attack ou Boss Rush qui ne débloqueront qu'une fois l'aventure bouclée une première fois.

Bloo 2 Ficelle

Car au-delà de sa patte naïve et de sa palanquée d'ennemis archi classiques, Bloo Kid 2 propose une aventure conséquente à tous ceux qui auraient envie de gratter sous sa seule surface : chacun des 60 niveaux proposés s'accompagne en effet de sept challenges récurrents, comme finir le niveau sous un temps donné, défaire tous les ennemis en place ou encore trouver trois étoiles bleues de mieux en mieux cachées. Il est alors nécessaire de recommencer une paire de fois chaque monde afin de remplir cette petite grille de complétion, un défi qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure de la progression, et qui permettra aux jusqu'au-boutistes de découvrir un level-design bien plus malin qu'il n'y parait à la première lecture.

Pour tenir le chrono, il faudra parfois réussir des runs quasi-parfaits, rebondir sur les ennemis soigneusement placés pour ne jamais toucher le sol ou trouver des raccourcis salvateurs. Bref, même avec quelques années au compteur, Bloo Kid 2 a bien fait de tenter sa chance sur Switch : pour le prix d'un cappuccino parisien, il vous offrira quelques sympathiques heures en sa compagnie.