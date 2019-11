Débutée sur supports mobiles et 3DS ( notre TEST ), l'Aventure Layton recommence avec cette Édition Deluxe dédiée à la Switch, histoire de profiter des graphismes à la définition rehaussée en comparaison de la mouture portable, et disposer d'emblée d'un large choix de tenues pour Katrielle et Sherl, auparavant proposées en DLC payant. Toutefois cette déclinaison se distingue surtout par une quarantaine d'énigmes inédites qui viennent remplacer les moins réussies de la version originale, sans que cela ne pose le moindre problème narratif vu l'implication désormais quasi inexistante de la plupart des devinettes par rapport au scénario. Leurs énoncés se montrent ainsi plus intelligibles, tandis que leur teneur demande souvent davantage de manipulations. Et pour cause, puisque ce cru DX s'appuie sur les sticks analogiques et les boutons, la pseudo croix directionnelle servant carrément à passer directement d'un élément interactif du décor à un autre (hormis les pièces SOS). De quoi encore faciliter les enquêtes, déjà simplifiées à plus d'un égard par le découpage en chapitres et la nature plus accessible des puzzles. La série y perd sensiblement en grandeur au vu de son glorieux héritage, toutefois cette Conspiration des Millionnaires n'en demeure pas moins une bonne entrée en matière, légère et acidulée à l'image de Kat, dont on espère que les pérégrinations vont enfin se poursuivre.