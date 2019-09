Qui dit nouvelle saison de hockey sur glace dit sortie de la dernière itération de la mythique licence NHL. Si la jauge d'excitation reste pétrifiée au niveau polaire, la faute à une discipline qui peine à évoluer, EA Sports essaie néanmoins de convaincre les sceptiques à s'essayer à ce NHL 20 avec des annonces prometteuses. De la simple poudre de Perlimpinpin qui laissera de glace les aficionados ?

Il est temps de renfiler ses patins, ceux si confortables que l'on a laissé au placard tout l'été et que l'on a du mal à abandonner pour une paire neuve. Car, la série des NHL est une vieille madeleine de Proust que l'on s'est promis de ne plus toucher mais devant laquelle on fond par pure nostalgie. Pourtant, parmi toutes les licences détenues par EA Sports, celle dévolue à la ligue de hockey sur glace est de celles qui voit son gameplay peaufiné, voire clairement modifié d'une année sur l'autre. Ainsi, avec ce dernier volet, les équipes se sont accordées pour revenir aux bases : une sensation de glisse naturelle et des animations plus abouties.

Fast and Furious

Pour cela, elles se sont appuyées sur une nouvelle technologie, baptisée Real Player Motion, qui ajoute des mouvements inédits à la palette d'actions déjà disponibles, notamment au niveau du tir et des lancers de palets. Le curseur a été placé sur le bas du corps qui suit beaucoup mieux le mécanisme déclenché par le torse et les épaules. Si les tirs signatures, censés mettre en valeur le talent spécifique des vedettes du championnat (Ovechkin, Matthews), n'apportent pas grand-chose, cette gamme d'actions XXL rend le titre plus réaliste et surtout plus fluide malgré une vitesse de jeu inchangée. Un moindre mal pour un sport sujet à son côté brouillon par excès de rapidité. On note également une intelligence artificielle revue à la hausse, autant au niveau de l'attaque que de la défense, avec des protagonistes qui repèrent mieux leurs coéquipiers, positionnent leurs crosses correctement et anticipent les actions. C'est effectivement léger mais ce coup d'avance permet enfin de développer son hockey sans se retrouver sans solution.

EA Sports a également touché à l'habillage visuel de sa série, fin de sa collaboration avec NBC oblige, histoire de proposer un agréable vent de fraîcheur. Une nouvelle présentation qui pourra déplaire aux anciens (tableau des scores en bas de l'écran), tout comme les commentaires détaillés et un peu rébarbatifs, mais qui ont pour mérite de placer le concerné au coeur d'une expérience divertissante. En plus d'un zoom sur les célébrations, il se verra proposer une option lui permettant de revivre des matchs mémorables à travers les temps forts de la partie.

ONE, TWO, THREES, viva le multi

Par rapport à l'édition précédente, ça bouge donc sur la glace, à l'écran mais aussi dans les arcanes de la franchise choisie. EA Sports a beaucoup communiqué sur l'ajout des entraîneurs dans le mode Franchise, où l'on incarne un manager général. Ainsi, en plus de veiller au bon fonctionnement du vestiaire, vous pouvez désormais recruter et gérer votre staff afin de donner une vraie identité à votre équipe selon les caractéristiques de vos coaches. Audacieux sur le papier, cet élément peine à convaincre sur la patinoire même si l'on décèle un petit impact sur le moral de vos ouailles - et donc sur leurs performances - selon leurs aptitudes et affects en fonction du système choisi.

La série des NHL ne pouvait échapper à la tendance de ces dernières années, et se voit gratifier d'une nouvelle option du genre battle royal dans ses modes de jeux ONES et THREES. Dans ONES Elimination, 81 joueurs sont opposés les uns aux autres dans un tournoi dont seul le dernier survivant est déclaré vainqueur. Les joueurs peuvent aussi jouer en équipe avec leurs amis dans THREES Elimination (3 vs 3), dont le but est d'essayer de remporter consécutivement des tours contre des adversaires de plus en plus forts. Une option qui risque d'être très populaire en ligne et de rallier des nouveaux venus à la cause de ce NHL 20. Toujours ça de pris dans un épisode plus fluide, avec une pelletée d'artifices appréciables (nouvelles icônes jouables, objets de collection à débloquer, terrains atypiques) et des modes de jeux plus complets, notamment online. De quoi rendre ce titre indispensable pour les fidèles, habitués à jouer les durs en multi compétitif.