The Game Awards : Among Us présente sa quatrième map, décollage en 2021

Parmi les grands gagnants de la soirée des Game Awards 2020, on trouvait un jeu vieux de deux ans ayant bénéficié d'un fort regain d'intérêt. Le très fourbe Among Us avait aussi, comme pour remercier les votants en avance, un aperçu à donner de son prochain niveau.

Reparti avec deux récompenses, InnerSloth a offert à Geoff Keighley, aux organisateurs de la cérémonie des derniers "Oscars du Jeu Vidéo" et aux spectateurs le nom et l'apparence de la prochaine map de son jeu qui amuse même les élues américaines.

☀️ THE AIRSHIP - A new map coming early 2021 ☀️



Prepare yourselves, crewmates. This upcoming (free!) map will include:

🔹 all new tasks

🔹 your choice of what room to start in

🔹 ladders?!

🔹 and more?



But don't forget about those Impostors lurking around... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY - Among Us (@AmongUsGame) December 11, 2020

La prochaine carte du jeu où il est bon d'être un imposteur est donc baptisée The Airship. Pour une raison simple : tout se passe dans un avion. Elle rejoindra The Skeld, MIRA HAQ et Polus début 2021, gratuitement. Elle proposera de nouvelles taches, le choix de la pièce de départ et encore d'autres choses...

Among Us est disponible sur PC et smartphones.