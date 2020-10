USA : Alexandria Ocasio-Cortez se lance sur Twitch et Among Us, un carton !

À l'approche des élections présidentielles américaines, il est plus que jamais tems pour les politiques de ratisser. Les congrès, les marchés, c'est has been. Désormais, on passe par les jeux vidéo pour motiver au vote.

Ce mercredi 21 octobre 2020, la Membre Congrès américain Alexandria Ocasio-Cortez, surnommée AOC, a streamé sur Twitch pour la première fois. Et pour être certaine qu'il y ait du monde, elle s'est plongée dans l'un des jeux du moment, le très fourbe Among Us.

Pendant environ trois heures, avec le soutien des streamers Pokimane et HasanAbi, l'élue de New York a donc joué au titre d'InnerSloth en direct, cela dans le but d'encourager et convaincre ses spectateurs à voter. Et on peut dire que l'élue démocrate de 31 ans a été bien suivie, puisque la première partie lui a permis d'atteindre un pic d'audience de plus de 439.000 viewers (ce qui la place dans le TOP 20 of ALL TIME) pour un total de vues dépassant allégrement le million. Fait amusant : elle aura endossé, à son corps défendant, le costume d'imposteur dès cette première manche.

Motiver les joueurs à voter

Le jeu vidéo devient de plus en plus important pour pousser les américains à se rendre aux urnes. Les choses ont d'ailleurs beaucoup évolué depuis l'époque où l'on pouvait apercevoir des panneaux publicitaires pour la campagne de Barack Obama dans Need for Speed Carbon. Désormais, on mise sur le numérique en se lançant sur Twitch, ou, comme le candidat à la Maison Blanche Joe Bidant... euh, pardon, mon clavier s'est fait Alixer, je voulais naturellement écrire Joe BIDEN, on poursuit sa campagne sur LE jeu du confinement, le très joyeux Animal Crossing : New Horizons.

Mobiliser les joueurs, toujours prêts à se réunir par grappe de plusieurs millions pour regarder une partie de League of Legends ou suivre Tyler "Ninja" Blevins ou Dr. Disrespect, c'est une stratégie. Reste à voir si elle sera payante. Et pour qui.

L'élection présidentielle américaine se tient le 3 novembre 2020.