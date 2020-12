PS5 : Un autre revendeur lance les précommandes de plaques interchangeables de couleur

La PS5 étant disponible dans un coloris ne faisant pas l'unanimité, et recouverte de plaques latérales aisément remplaçables, plusieurs accessoiristes se sont lancés dans une course pour être les premiers à proposer des accessoires permettant de transformer l'apparence de la console. Et si l'un d'entre eux a (temporairement) jeté l'éponge face aux menaces de représailles juridiques de Sony, un autre affirme être dans son bon droit.

Le site britannique VGC rapporte le lancement récent de la boutique Game Armor, spécialisée dans la production de plaques interchangeables permettant de modifier la couleur de la PS5. Ces plaques, dont le set est pour l'instant vendu au prix temporaire de 35 dollars (environ 29 euros), sont actuellement en phase de précommande avec une expédition annoncée pour mi-janvier prochain.

D'après Game Armor, ces plaques ne devraient pas subir la colère de Sony, contrairement à "PlateStation 5/Custom Plates LTD." C'est en tout cas ce qu'estime le créateur de la société, un YouTubeur répondant au pseudonyme de "CptnAlex" :

Étant donné que notre nom n'est pas trompeusement proche d'une marque déposée, que notre produit n'inclut pas de logo déposé et que notre 'armure' est conçue de manière suffisamment différente à ne pas enfreindre des brevets de design, nous pouvons vendre (nos plaques) sans risque.

"Oui mais nous on a le droit"

Interrogé sur Twitter à propos de la différence entre son produit et celui de "Custom Plates LTD," "CptnAlex" enfonce le clou :

Leurs plaques utilisaient le logo PlayStation et étaient vendues sous un nom de marque trop proche de celui de PlayStation ("PlateStation 5," ndlr), ce qui pouvait être considéré comme volontairement trompeur et comme une violation d'une marque déposée par un tribunal.

Le vidéaste/accessoiriste se veut donc pour le moins confiant. À l'heure où sont écrites ces lignes, sa boutique tourne toujours et propose des plaques mattes de couleur noire, rouge ou bleue. Reste désormais à voir si le projet aboutira et si ces plaques pour PS5 sont de qualité convenable. D'après Game Armor, ces accessoires sont fabriqués en Chine. Des photos du rendu offert par les plaques de Game Armor sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, "PlateStation 5" a, après avoir lancé les précommandes de ses plaques, changé de nom et supprimé les photos de la PS5 de son site pour ne plus subir les menaces de représailles émises par le service juridique de Sony. Ces modifications n'ont pas suffi et l'accessoiriste s'est vu contraint d'arrêter la vente de ses plaques et de rembourser les personnes qui avaient déjà passé commande. Aux dernières nouvelles, celui qui se fait désormais connaître sous le nom de "Custom Plates LTD" affirme qu'il va relancer son produit via une campagne de financement participatif.

Que pensez-vous de ce nouveau nouveau revendeur de plaques interchangeables pour PS5 ? Croyez-vous que leur vente va se concrétiser ? Que dites-vous de leur apparence ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.