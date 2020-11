PS5 : Des photos des plaques interchangeables publiées, un financement participatif à suivre

Il était logique de penser que la saga des plaques interchangeables PS5 non-officielles s'était achevée sur l'annulation des commandes par l'accessoiriste en raison de menaces de poursuites proférées par Sony. Eh bien non.

"CustomizeMyPlates.com," l'accessoiriste britannique derrière l'affaire des plaques interchangeables pour PS5, n'a pas dit son dernier mot. Comme le rapporte le site VGC, ce dernier envisage désormais de lancer une campagne de financement participatif pour concrétiser son projet de commercialisation de plaques pour PS5.

L'affaire a été relancée par un tweet publié par CustomizeMyPlates.com il y a quelques jours. Dans ce dernier, accompagné des photos d'exemplaires finis de plaques pour PS5 (disponibles dans notre galerie ci-dessous), le fabricant lance un appel à ses abonnés ainsi qu'aux joueurs intéressés :

Si nous mettions en place une pétition ou une page GoFundMe, vous aideriez-nous à faire pression sur Sony pour qu'il nous autorise à produire les plaques ? Cela serait dommage de gâcher tous nos efforts.

Contactée par VGC, le fabricant britannique a confirmé qu'il allait bel et bien se lancer dans une telle opération et qu'une pétition ferait partie de ses plans. CustomizeMyPlates affirme qu'il communiquera plus en détail sur ses intentions sur les réseaux sociaux prochainement.

Une issue inévitable ?

D'après un autre accessoiriste "majeur" contacté par VGC, Sony ne parviendra pas à empêcher éternellement la production et la vente de plaques interchangeables pour PS5. Car si le géant japonais peut par exemple contrer des manettes Third Party non-autorisées à l'aide de mises à jour, il sera plus difficile empêcher la production de plaques en plastique, par un heureux hasard, correspondent aux dimensions de la PS5.

Cela laisse entendre que des accessoiristes qui espèrent vendre de tels produits vont simplement devoir trouver une manière de présenter ces produits qui ne s'attirera pas les foudres des avocats du géant japonais. Mais pour en revenir au cas de CustomizeMyPlates, il reste désormais à voir si ce dernier va réussir à obtenir gain de cause et à commercialiser son produit. Ce qui n'est pour l'instant pas garanti.

Pour rappel, les sets plaques de CustomizeMyPlates étaient vendus au prix unitaire de 34,95 euros et tous les modèles étaient en rupture de stock avant que les avocats de Sony ne s'en mêlent.

