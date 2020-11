PS5 : Menacé par Sony, le revendeur de plaques interchangeables annule les commandes

Et un rebondissement de plus dans l'affaire des plaques colorées de rechange pour PS5. Plusieurs jours après la prise de mesures par l'accessoiriste derrière ces plaques pour s'éviter les foudres de Sony, il apparaît que ces modifications étaient loin d'être suffisantes pour le géant de l'électronique.

Des suites de menaces de poursuites judiciaires proférées par Sony, l'accessoiriste britannique "Custom Plates LTD" a été contraint d'annuler toutes les commandes de plaques PS5 interchangeables et de retirer son produit de la vente. L'information a été révélée par le fabriquant de ces plaques au site VGC.

L'accessoiriste pensait que son changement de nom et les modifications apportées à son site la semaine dernière suffiraient mais d'autres menaces de Sony sont venues mettre un terme prématuré, mais peut-être temporaire, à son activité :

Avant notre lancement, nous avons fait les vérifications légales nécessaires et comme les brevets de Sony pour les plaques étaient en attente, nous pensions qu'il n'y aurait pas de problème.



Mais 24h après la mise en ligne de notre site, les avocats de Sony nous ont demandé de changer notre nom en raison d'un violation de marque déposée. Nous pensions que ce changement de nom serait suffisant pour satisfaire tout le monde et, pour être honnêtes, nous l'espérions car nous avions déjà débuté le développement du produit.



Mais les avocats de Sony nous ont ensuite dit que selon eux, les plaques étaient elles aussi propriété intellectuelle de Sony et que si nous continuions à les vendre et à les distribuer dans n'importe quel pays, nous finirions au tribunal.



Tout s'est passé hier et nous sommes actuellement en train d'annuler et de rembourser toutes les commandes de plaques passées à travers le monde. Nous sommes extrêmement déçus mais nous n'avons pas d'autre choix.

Tu as bien retiendu la leçon ?

Malgré ce qu'il dit au sujet des vérifications légales nécessaires, le fait que "Custom Plates LTD" se retrouve dans cette situation fait état d'un certain amateurisme de l'accessoiriste (d'autant plus qu'il n'avait même pas pu tester ses plaques sur une console). Ce dernier affirme cependant qu'à l'avenir il sera plus au fait des lois en matière de propriété intellectuelle et de brevets. Il compte désormais proposer d'autres produits comme des skins pour consoles. Et de manière légale cette fois. Reste cependant à voir s'il parviendra à rebondir après cette déconvenue.

Pour rappel, chaque set de plaques était vendu au prix de 34,95 euros et tous les modèles étaient en rupture de stock avant l'intervention de Sony. Ce qui montre qu'il existe une vraie demande des futurs possesseurs de PS5 concernant la possibilité de changer l'apparence et la couleur de la console. Comme indiqué à moult reprises, la PS5 sera commercialisée en France le 19 novembre prochain. À l'heure où sont écrites ces lignes, la console next-gen de Sony n'est proposée qu'en blanc et le constructeur n'a pour l'instant pas annoncé de solution officielle pour changer la couleur de sa console.

Que vous inspire cette situation ? L'accessoiriste a-t-il agit dans la précipitation en mettant en vente ses plaques selon vous ? Aviez-vous passé commande pour des plaques ? Si oui, avez-vous déjà reçu un remboursement ? Pensez-vous que Sony proposera rapidement des solutions pour changer la couleur de la PS5 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.