PS5 : Sony fait changer de nom au fabricant de plaques interchangeables

La semaine dernière, nous vous parlions du lancement d'un site de vente en ligne spécialisé dans des plaques permettant de changer la couleur de la PS5. De toute évidence, le nom choisi par cette société n'a pas plu au constructeur japonais.

Le site britannique VGC rapporte que la société derrière la boutique de vente en ligne PlateStation 5, spécialisée dans la production et la vente de plaques de remplacement destinées à changer la couleur de la PS5, a été contrainte de changer son nom ainsi que celui de son site des suites d'un litige avec Sony autour de l'utilisation de la marque "PlayStation 5" et de photos de la console.

L'accessoiriste britannique, qui affirme faire fabriquer ses plaques au Royaume Uni et en Chine, a changé son nom en "Custom Plates LTD" et celui de son site en "CustomizeMyPlates.com." Il réaffirme au passage qu'il n'a aucun lien avec Sony et qu'il propose des accessoires non-officiels. Autre conséquence de désaccord, "Custom Plates LTD" a été contraint de retirer toutes les photos de la PS5 présentes sur son site. Ce dernier ne montre désormais que les plaques qu'il propose à la vente (autrement dit il ne montre pas ce qu'elles donnent une fois montées sur la console).

Mais que valent réellement ces plaques ?

À l'heure où sont écrites ces lignes, toutes les plaques proposées sur le site sont en rupture de stock. Pour rappel, chaque set de plaques était vendu au prix de 34,95 euros. À noter que, comme l'indique VGC, "Custom Plates LTD" n'aurait pour l'instant pas eu la possibilité de tester ses plaques et leur installation sur des PS5 (les plaques de remplacement sont, selon l'accessoiriste, produites à partir des dimensions officielles communiquées par Sony). Il promet cependant un remboursement total à d'éventuels clients mécontents.

"Custom Plates LTD" annonçait la semaine dernière que les plaques seraient envoyées le 12 novembre ou avant. Reste maintenant à attendre la réception de ces accessoires cosmétiques par leurs premiers acheteurs pour découvrir leur qualité et surtout leur compatibilité avec la nouvelle console de Sony.

Avez-vous commandé des plaques de remplacement à ce site ? Préférez-vous attendre une solution officielle de la part de Sony ? Craignez-vous que "Custom Plates LTD" propose des plaques de mauvaise qualité ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.