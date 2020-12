DOOM Eternal arrive dans quelques jours sur Switch, le DLC devra attendre

Depuis sa sortie, on ne parle plus que de lui : après un solide retour en grâce au printemps 2016, DOOM continue de tout défoncer sur sa route avec l'arrivée de l'opus Eternal, dont Plume ne s'arrête plus de chanter les louanges. Seule ombre à l'horizon : la version la plus transportable du marché se fait toujours attendre...

Heureusement, l'attente prendra bientôt fin, puisqu'après moult rebondissements, Bethesda annonce enfin l'arrivée de DOOM Eternal oui mais sur Switch pour le 8 décembre prochain.

Les démons aussi sont éternels

Si cette déclinaison ne profitera évidemment pas de la même plastique que l'original, l'éditeur se voulait confiant quant au résultat final, qui sera une fois de plus assuré par les spécialistes du portage Panic Button, ayant récemment oeuvré sur les versions Switch de Wolfenstein II : The New Colossus ou l'épisode coopératif Youngblood. Le bébé se porte en tous cas bien, et pèse déjà la bagatelle de 18,8 Go.

Malheureusement cantonné à une distribution numérique via l'eShop, DOOM Eternal plafonnera à 30 fps, et ne proposera pas immédiatement de découvrir la première partie du DLC The Ancient Gods, qui arrivera "plus tard", sans plus de précisions. En revanche, les as de la gâchette pourront profiter de fonctions gyroscopiques pour ajuster leur tir avec précision, c'est toujours ça de pris.

Pour découvrir si DOOM Eternal procurera les mêmes sensations grisantes que l'original, rendez-vous le 8 décembre prochain... sur l'eShop ! Le jeu de Bethesda pourra ensuite espérer briller lors des Game Awards prévus le 10 du même mois, puisque nommé dans quatre catégories, dont celle de jeu de l'année, rien que ça.