The Game Awards : Voici la liste des nommés pour les jeux de l'année 2020

L'année 2020 sera bientôt derrière nous. Mais avant de la quitter, il reste une épreuve à surmonter : celle des récompenses que l'on doit nécessairement décerner pour essayer de croire que l'on peut encore penser à la fête. La plus prestigieuse des cérémonies de l'année nous prépare

À voir aussi : Halo Infinite absent des Game Awards mais...

Geoff Keighley a donc comme promis, et parce qu'il faut bien commencer à faire monter la pression, révélé la liste de tous les jeux susceptibles d'être considérés comme marquants par tout un parterre de spécialistes.

Voici donc toutes les catégories et jeux pouvant repartir avec une statuette lors des Game Awards 2020 :

Jeu de l'année

Meilleure réalisation

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Meilleur scénario

13 Sentinels : Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Meilleure direction artistique

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Meilleure bande originale

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Meilleur design audio

DOOM Eternal

Half-Life : Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Meilleure performance

Ashley Johnson (Ellie dans The Last of Us Part II)

Laura Bailey (Abby dans The Last of Us Part II)

Daisuke Tsuji (Jin Sakai dans Ghost of Tsushima)

Logan Cunningham (Hades dans Hades)

Nadji Jeter (Miles Morales dans Marvel's Spider-Man : Miles Morales)

Games for Impact

Meilleur jeu en cours

Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu mobile

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys : Ultimate Knockout

Fortnite

No Man's Sky

VALORANT

Meilleur jeu VR/AR

Innovation dans l'accessibilité

Meilleur jeu d'action

Meilleur jeu d'action-aventure

Assassin's Creed : Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars : Jedi Fallen Order

The Last of Us Part II

Meilleur RPG

Meilleur jeu de combat

Meilleur jeu familial

Meilleure simulation/jeu de stratégie

Meilleur jeu de sport/course

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing : New Horizons

Among Us

Call of Duty : Warzone

Fall Guys : Ultimate Knockout

VALORANT

Créateur de contenu de l'année

Alanah Pearce

Jay Ann Lopez

Nickmercs

Timthetatman

Valyrae

Meilleur premier jeu

Meilleur athlète eSport

Ian "Crimsix" Porter

Heo "Showmaker" Su

Kim "Canyon" Geon-Bu

Anthony "Shotzzy" Cuevas-Castro

Matthieu "Zywoo" Herbaut

Meilleur coach eSport

Danny "Zoni" Sorensen

Dae-Hee "Crutsy" Park

Fabian "Grabbz" Lohmann

Lee "Zefa" Jae-Min

Raymond "Rambo" Lussier

Meilleur événement eSport

Blast Premier : Spring 2020 European Finals

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

League of Legends World Championship 2020

Overwatch League Grand Finals 2020

Meilleur jeu eSport

Meilleur animateur eSport

Alex "Goldenboy" Mendez

Alex "Machine" Richardson

Eefe "Sjokz" Depoortere

James "Dash" Patterson

Jorien "Sheever" Van Der Heijden

Meilleure équipe eSport

Damwon Gaming

Dallas Empire

G2 Esports

San Francisco Shock

Team Secret

Pour résumer et vous éviter de compter : le jeu le plus cité est The Last of Us Part II, qu'on retrouve dans 10 catégories, Hades - ce qui surprendra les analystes qui n'ont pas daigné lui accorder un regarder alors que JE vous l'avais dit - le talonne avec 8 nominations et Ghost of Tsushima 7. Côté éditeurs et développeurs, c'est PlayStation qui fait la course en tête avec 22 citations, devant Xbox et Supergiant.

Et pour savoir quels seront les lauréats, il faudra être devant votre écran dans la nuit du 10 au 11 décembre prochain, à partir de 1h00 du matin, quand se tiendront les Game Awards 2020, forcément un peu distanciés, mais qui ne manqueront pas de WORLD PREMIERE.