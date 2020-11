Gamestop : Un investisseur veut du tout numérique, la version physique de DOOM Eternal annulée

Avec l'arrivée de modèles entièrement tournés vers le jeu dématérialisé, les constructeurs entendent bien mettre l'accent sur le téléchargement et peut-être profiter des différentes assignations à domicile covidées pour changer certaines habitudes de consommation. Et pour la première fois, les traditionnels magasins semblent également jouer le jeu.

À voir aussi : Les jeux en boîte disparaîtront d'ici 2 ou 3 ans selon le PDG de Frontier

Les moins jeunes d'entre vous se souviendront sans doute de l'émoi qui avait entouré la sortie de la PSP Go dans l'Hexagone, une console portable dépourvue de lecteur UMD, et qui avait conduit la chaîne de revendeurs Micromania à ne pas mettre en avant la nouvelle machine de sortie dans ses rayons au moment de sa sortie. Notre cher RaHaN rappelait à l'époque le problème des boutiques spécialisées, peu enjouées à l'idée de vendre une console sur laquelle ils n'écouleront par la suite aucun jeu.

GameStop and go

Une décennie plus tard, le marché et les habitudes de consommation ont bien changé, et le célèbre Wall Street Journal dévoilait cette semaine la nouvelle stratégie du géant GameStop (notamment propriétaire de la chaîne Micromania depuis 2008), en bien mauvaise posture financière, et qui annonçait le mois dernier un partenariat avec Microsoft pour tenter d'éponger ses pertes.

Selon les informations du quotidien financier, le co-fondateur de Chewy Inc. et investisseur Ryan Cohen, qui détient près de 10% des actions de l'entreprise, a adressé un courrier au conseil d'administration, expliquant que le modèle économique "de briques et de mortier" (comprendre les boutiques physiques à l'ancienne) était obsolète, et qu'il fallait donc réduire drastiquement leur nombre, pour amorcer un virage... dématérialisé :

L'action GameStop est l'une des plus vendues à découvert [non-détenue au moment du contrat, ndlr], ce qui en dit long sur le manque de confiance des investisseurs vis-à-vis de notre stratégie. Nous voulons que les dirigeants de GameStop fassent leur travail, et élaborent une stratégie pour faire entre l'entreprise dans le XXIème siècle.

L'enseigne pourrait ainsi principalement se tourner vers l'e-commerce, le jeu mobile et le streaming.

Les diamants sont éternels

Et par un hasard du calendrier, de très nombreux joueurs ont reçu durant ces dernières heures des messages de GameStop leur annonçant l'annulation des précommandes du portage de DOOM Eternal sur Switch, n'hésitant pas au passage à interpeller l'éditeur Bethesda à ce propos. La nouvelle acquisition de Microsoft désormais rattachée aux Xbox Game Studios a finalement expliqué à nos confrères d'IGN que la version physique du jeu était purement et simplement annulée :

Bien que DOOM Eternal soit 100% prêt à sortir uniquement en version dématérialisée sur Nintendo Switch, l'absence d'une version physique a entraîné une annulation des précommandes en boutique. Les clients concernés seront remboursés et devront contacter leur revendeur pour de plus amples informations.

Voilà qui devrait peut-être conforter la nouvelle stratégie souhaitée par Ryan Cohen. Le Wall Street Journal rappelle en conclusion que malgré un multiplication par deux des dépenses consacrées au jeu vidéo outre-Atlantique, les recettes de GameStop ont chuté de 33% entre 2011 et 2019.