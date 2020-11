FIFA 21 : Zlatan Ibrahimovic conteste l'utilisation de son nom et son image

On connaît Zlatan Ibrahimovic pour ses talents ballon au pied et le personnage fier et arrogant qu'il s'est créé. On s'apprête à le connaître enquêteur, puisqu'il a décidé de savoir pourquoi il était présent dans FIFA 21 sans son accord.

Ce lundi 23 novembre, le célèbre footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic s'est exprimé sur Twitter non pour parler de son excellent début de saison avec le Milan AC, de ses chewing gums aidant à la concentration ou de la mauvaise idée qu'a eu le COVID-19 de venir lui rendre visite, mais de FIFA 21. Et ce n'est pas pour se plaindre de ses stats. Ca va un peu plus loin.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I'm not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me