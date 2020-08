FIFA 21 : Les clubs de Milan y seront à 100%, mais c'est fini pour l'AS Roma

On avait vu le coup venir au moment où Konami a annoncé que la collaboration n'avait pas été renouvelée. C'est aujourd'hui acté : les deux clubs de la capitable lombarde qui ont fini à la deuxième et la sixième place du classement de la Serie A pour 2019-2020, seront exclusifs à FIFA 21.

Le duel des exclusivités que se livrent Konami et Electronic Arts ne connaît pas de fin. Après le Real Madrid, ce sont cette fois deux équipes parmi les plus légendaires de l'Histoire du football italien qui confirment rejoindre les rangs d'EA Sports sur le long terme, au nez et à la barbe du concurrent.

L'Inter Milan et Le Milan AC, se sont engagés dans "un partenariat pluriannuel qui permet de proposer des contenus innovants et divertissants aux fans du monde entier". En d'autres termes, il n'y a que dans FIFA 21 et les prochains que vous retrouverez l'équipement authentique, le blason et le stade commun des deux équipes (Giuseppe Meazza/San Siro), qui ont fêté cela avec les vidéos ci-dessus et quelques screenshots que vous pouvez retrouver dans notre galerie ci-dessous.

Mais comme tout le monde le sait, les italiens sont très changeants. Dans le même temps, ou presque, l'éditeur a annoncé le départ du club de la Louve. L'AS Roma deviendra, dans FIFA 21, le Roma FC, dont les kits et le badge ne seront pas officiels, et qui évoluera dans le Stadion Olympik. Un copain de cour de récré du Piemonte Calcio. Du coup, un Francesco Totti mis en avant chez eFootball PES 2021 Season Update, comme à l'époque de PES 4 ?