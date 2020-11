FIFA 21 : David Beckham jouera les ambassadeurs

La guerre des licences et des recrutements de légendes ne s'arrêtera jamais entre les jeux de football de Konami et Electronic Arts. Et c'est un transfert épicé qui vient d'être réalisé par FIFA 21.

À voir aussi : FIFA 21 : Une nouvelle fonctionnalité pour limiter temps de jeu et dépenses

Après plusieurs années à rouler presque exclusivement pour Pro Evolution Soccer, où il avait même eu droit à une édition collector rien que pour lui en 2018... Chez EA Sports, on sait renchérir. David Beckham devient ambassadeur de FIFA pour plusieurs années. L'homme au centres téléguidés sera ajouté en tant qu'Icone FUT à partir du 4 décembre prochain.

Ce retour du Spice Boy est célébré de plusieurs autres façons. Si vous jouez à FIFA 21 avant le 15 janvier prochain, vous recevrez un item David Beckham non-transférable dans FUT et l'obtiendrez comme Star Emblématique dans VOLTA dès le 15 décembre.

Et ce cher David sera également sur la couverture du jeu, bien mis en avant, lorsque vous essaierez de l'acheter en ligne. C'est ce qu'on appelle un événement, donc. Et il en est très heureux, vous vous en doutez :

Je suis fier de faire mon retour au sein d'EA SPORTS avec ma propre couverture FIFA 21 Beckham Edition ... Et je suis aussi très excité de faire mon retour sur le terrain au côté de certains de mes anciens coéquipiers !

Ca fait réfléchir, n'est-ce pas ? Après l'interview de Barack Obama sur France 2, on dirait même que ça fait un peu trop de sagesse en une seule semaine.

FIFA 21 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le 4 décembre, il sera sur PS5 et Xbox Series X|S.