TEST du casque Corsair HS75 XB Wireless : Une merveille... un poil trop chère

L'arrivée des consoles de nouvelle génération donne évidemment des idées aux fabricants d'accessoires et Corsair est l'un des premiers à ouvrir le bal avec un casque-micro sans-fil à destination de la Xbox Series X... mais qui a le bon goût de fonctionner sans problème sur l'ancienne génération (Xbox One S|X) et même sur PC au prix d'un petit adaptateur supplémentaire.

Alors que nous testions il y a quelques jours à peine, la tentative « haptique » de Corsair, voilà que le constructeur américain nous fait parvenir l'un des premiers exemplaires de son nouveau casque-micro à destination des consoles Microsoft. Notez bien que, comme son nom l'indique subtilement, le HS75 XB Wireless est un produit exclusivement Xbox. Il fonctionnera sur les consoles récentes - Xbox One S|X - mais aussi sur la toute nouvelle génération - Xbox Series S|X. En revanche, il ne faut pas espérer le faire marcher sur une Xbox plus ancienne (type 360) ou sur PlayStation. Pour le PC, la chose est possible et - nous l'avons essayée - fonctionne très bien, mais il est nécessaire de disposer du fameux adaptateur sans-fil Microsoft pour Windows. Un petit accessoire qui vient encore renchérir le coût du casque... déjà l'un des plus onéreux à destination d'une console.

Une conception remarquable, des finitions exemplaires

Afin de souligner la certification officielle de Microsoft, Corsair a opté pour une boîte au design sensiblement différent de ses modèles classiques. Au revoir le jaune omniprésent et bonjour le liseré vert sur la partie inférieure. C'est propre, c'est discret et donne à l'ensemble un cachet indéniable. Cachet que l'on retrouve d'ailleurs en sortant le casque-micro de son emballage. C'est bien simple, le HS75 XB Wireless est l'un des modèles les plus esthétiques à être jamais passés entre nos mains : c'est beau et c'est élégant, du très bon travail de la part de Corsair.

Pour le reste, les habitués de la marque - et en particulier des modèles HS60-70 - ne seront pas dépaysés. Corsair a une fois de plus fait sien l'adage « on ne change pas une équipe qui gagne ». Le HS75 XB Wireless est donc conçu autour d'un arceau central à base métallique. Il est résistant, mais malgré tout suffisamment souple pour s'ajuster proprement sur la tête sans cette sensation d'écrasement caractéristique des modèles moins tendres avec notre petite personne. L'arceau est par ailleurs rembourré d'une épaisse mousse recouverte d'un revêtement similicuir du plus bel effet.

Le même rembourrage et le même revêtement se retrouve sur les oreillettes pour un confort de chaque instant. On dit souvent que les casques-micro sont confortables, mais il faut porter le HS75 XB Wireless sur la tête quelques minutes pour comprendre que Corsair a vraiment bien fait les choses. Afin de maximiser le confort justement, Corsair a d'ailleurs monté les oreillettes sur des charnières légèrement rotatives. Certains souligneront qu'environ 30° d'amplitude, c'est un peu léger : nous préférons souligner que cela permet d'ajuster le casque à la très grande majorité des morphologies.

Fière allure

Sur la tête, le casque a vraiment fière allure. On remercie Corsair d'avoir fait dans la sobriété alors que tant de périphériques gaming - en particulier dès lors que les consoles sont en ligne de mire - abusent des artifices cosmétiques grossiers. Un détail qui a d'ailleurs son importance, même s'il en décevra sans doute certains : Corsair n'a pas jugé bon d'intégré de LED d'illumination sur son casque, pas même au niveau des logos Corsair sur les oreillettes. Il y a d'ailleurs une raison autre que l'esthétique : Corsair cherche ainsi à maximiser l'autonomie d'un casque exclusivement sans-fil.

Notons enfin que malgré le coût élevé de son casque, Corsair ne propose que peu d'accessoires. Pas de sacoche de transport, pas de mousses de remplacement, pas de câble télécommande : on doit se contenter de la perche intégrant le microphone, de sa bonnette en mousse et d'un câble de recharge USB-C / USB-A d'une longueur d'environ 1,8 mètre. C'est sûr, c'est un peu léger pour un produit coûtant près de 180 euros, d'autant que, comme nous le disions précédemment, cela veut dire une dépense de 25 euros en plus pour l'utiliser sur PC : l'adaptateur sans-fil Windows n'est pas livré.

Pour profiter du casque sur sa console, il faut d'abord se tourner vers le téléchargement de l'application Dolby Access. Celle-ci a bien sûr pour but d'exploiter au mieux les capacités audios du HS75 XB Wireless. L'opération ne dure pas bien longtemps et le casque est ensuite pleinement fonctionnel... enfin après un appairage en bonne et due forme : pas plus compliqué que d'appairer une manette et c'est aussi rapide. Notez que ceci effectué, vous avez accès à des options de paramétrage du casque : ce n'est pas aussi complet que sur un PC, mais c'est appréciable.

Isolation totale ?

De base, le HS75 XB Wireless dispose d'épaisses mousses qui garantissent une bonne isolation - passive - de l'utilisateur. Une fois en jeu, on sent que l'isolation est encore renforcée... presque trop à notre goût. Nous aimons garder un « contact » avec le monde extérieur, mais c'est purement subjectif bien sûr. Ce qui ne l'est pas en revanche, c'est l'immersion assez remarquable qui en résulte. Nous sommes habitués à l'excellence des produits audios Corsair et le HS75 XB Wireless ne déroge pas à la règle... l'effet Dolby Atmos en plus sans aucun doute.

Sans surprise, c'est lors de tests « FPS / TPS » que les choses sont les plus impressionnantes et qu'il s'agisse de DOOM Eternal ou de Gears 5, pour n'en citer que deux, l'impression d'être au milieu de l'action est remarquable. Si nous sommes souvent critiques à l'égard de la spatialisation du son, dans le cas du HS75 XB Wireless c'est vraiment pas mal du tout. La position des adversaires apparaît plus clairement sans toutefois que cela vienne dénaturer le reste de l'ambiance sonore mise en place par les développeurs : c'est efficace et subtil à la fois.

Une distinction qui transparaît plus particulièrement dans un jeu comme Call of Duty Black Ops Cold War dans la mesure où la campagne solo alterne entre des séquences d'action tout azimut et des moments plus calmes où l'on cherche des preuves. L'ambiance feutrée de la Loubianka est à ce titre remarquable. Un commentaire qui nous amène à évoquer la restitution « musicale » du casque et, là aussi, peu de critiques à formuler. Le HS75 XB Wireless n'est pas aussi doué que le Virtuoso, mais les instruments se détachent bien et on ne ressent jamais l'effet « boom-boom » de certains casques.

Pour ne rien gâcher, le sans-fil fonctionne à merveille sans aucun décrochage ni aucune latence à déplorer. Corsair annonce une autonomie de 20 heures avec une seule charge et nous avons pu confirmer ce chiffre en réduisant toutefois le volume à environ 30%. Un volume qui se règle aisément grâce aux contrôles intégrés aux oreillettes. Notons à ce niveau la possibilité de moduler les voix des partenaires et jeu et le son du jeu. Une sourdine permet bien sûr de couper le microphone dont on apprécie la justesse de captation. Enfin, soulignons qu'avec ses 330 grammes, le HS75 XB Wireless n'est certes pas le plus léger, mais qu'il ne pèse pas trop sur la tête.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE MERVEILLE...VENDUE À PRIX D'OR HELAS Corsair est un habitué des produits relativement haut de gamme et le HS75 XB Wireless appartient clairement à cette catégorie. S'il n'est pas aussi doué que le Corsair Virtuoso pour une écoute purement musicale, il constitue un excellent choix de joueur. Il s'agit sans doute d'un des meilleurs casques actuellement estampillés « Xbox » et il n'y pour ainsi dire aucune critique à formuler. Le confort est irréprochable et l'isolation phonique réussie. Le rendu audio est d'excellente facture que l'on soit au milieu d'un jeu d'action particulièrement nerveux ou au calme d'un jeu d'aventure. Enfin, l'aspect sans-fil est remarquable, avec une latence imperceptible et une bonne autonomie. Non, en dehors d'un coût particulièrement élevé - mais justifié - il n'y a rien à redire.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Design proche de la perfection, finitions remarquables

Conception robuste et confortable à la fois

Perche micro flexible et détachable

Oreillettes ajustables, sur charnières rotatives

Rendu audio réussi, spatialisation convaincante

Jusqu'à 20 heures d'autonomie

Sans-fil parfaitement réactif Tarif justifié mais malgré tout élevé

Peu d'accessoires, pas de mousse de remplacement

Pivot des oreillettes un tout petit peu limité

Besoin d'un adaptateur sans-fil sur PC