TEST du laptop Aorus 15P : La force tranquille de chez Aorus

Nous avons eu l'opportunité de tester pendant deux semaines le nouveau laptop gaming Aorus 15P de chez Gigabyte, qui est clairement calibré pour du 1080p en toute sérénité. Comme nous allons le voir, son bon rapport qualité/prix (au regard des tarifs pratiqués sur le marché) fait de ce modèle un produit assez intéressant.

Ce que l'on peut dire en découvrant l'Aorus 15P, c'est que le mot d'ordre est la sobriété. Contrairement à certains constructeurs qui aiment proposer des lignes "agressives", on y trouve des lignes plutôt douces. Entièrement gris métallisé, le châssis est un alliage qui offre donc un rendu visuel proche de l'aluminium et le toucher/souplesse du plastique. Un effort a donc été fait au niveau esthétique même si évidemment nous ne somme pas sur la "noblesse" d'un tout aluminium. On retrouve très clairement un design très semblable au Aorus 15G que nous avions testé en juin dernier. D'ailleurs le ratio taille/poids est très proche avec 2 kilos sur la balance pour un gabarit de 357mm x 244mm x 23mm.

Certaines similitudes avec le Aorus 15G

Comme le nom du produit l'indique, il s'agit évidement d'un écran IPS de 15,6 pouces, proposant une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Ca correspond parfaitement au type de configuration que le laptop embarque avec un objectif clair pour du FullHD/Ultra/60 fps (et plus). Malgré une luminosité un poil basse et un taux de contraste pas optimal, l'écran possède un bon rendu colorimétrique. Comme le 15G encore une fois l'inexistence de bordures est un gros avantage esthétique mais c'est aussi à double tranchant avec l'emplacement de la webcam dans la partie basse juste au dessus du clavier. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous mettre en valeur.

Quelques concessions

À l'inverse de son grand frère le 15G, des concessions ont été faites ici pour le clavier puisqu'on peut dire adieux au mécanique low-profile et on se contente d'un basique chiclet avec un retour de frappe mou et un manque cruel de sensation lors de la frappe. Si le clavier conviendra parfaitement pour de la bureautique et des jeux peu exigeants, cela sera un peu léger pour un FPS ou certains titres qui requièrent une bonne dextérité et une bonne vitesse. Le touchpad lui est de bonne facture mais comme toujours vous aurez de toute façon besoin d'une souris en plus pour profiter dignement de vos jeux.

Une puissante configuration

À l'intérieur on trouve une configuration assez costaude :

Processeur : Intel i7-10750H (8 coeurs/16 threads)

: Intel i7-10750H (8 coeurs/16 threads) Carte Graphique : RTX 2070 Max-Q 8 Go

: RTX 2070 Max-Q 8 Go Ram : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go M.2

Il y a de quoi voir venir en terme de AAA et d'assurer en toute tranquillité du jeu en 1080p/Ultra/60 fps comme indiqué plus haut. Malgré l'arrivée des nouvelles RTX 30 de génération Ampère, la RTX 2070 en a encore dans le ventre et a encore de beau jour devant elle pour facilement encaisser des jeux à venir comme Cyberpunk 2077. Et comme elle est épaulée par un processeur de qualité, le Aorus 15P assurera aussi sur des jeux qui réclament aussi de coté-ci (au hasard, Flight Simulator). En revanche, on regrette un peu le maigre 512 Go de SSD. Quand on sait qu'un jeu comme Call of Duty: Black Ops Cold War pèse quasiment 110 Go avec les textures HD, 512 Go de stockage ce n'est clairement pas assez. Pour résoudre une partie du problème, il est possible d'installer un autre SSD sur le port M.2, à prévoir sur l'addition.

D'ailleurs nous avons profité de la sortie du jeu pour voir ce que ca donne du coté frame rate :

Call of Duty Black Ops Cold War Full Ultra/1080P/RTX Off : 80 FPS de moyenne

: 80 FPS de moyenne Call of Duty Black Ops Cold War Full Ultra/1080p/RTX On/DLSS 2.0 : 85 fps de moyenne

: 85 fps de moyenne Assassin's Creed Odyssey : Full Ultra/1080p : 58 fps de moyenne

Battlefield V : Full Ultra/1080p : 60 fps de moyenne

Metro Exodus : Full/Ultra/1080p : 45 fps

On est donc sur une configuration solide pour un laptop de ce type. Pour refroidir tout ça, l'Aorus 15P possède le système Windforce Infinity. Ainsi, l'efficacité de refroidissement est augmentée de 30% par rapport à une technologie plus classique. Deux ventilateurs 12V avec 71 pales évacuent la chaleur avec l'aide de 5 caloducs dont 3 seuls pour la dissipation thermique pure. Le laptop reste donc à une température acceptable même au beau milieu d'un jeu gourmand (on vous déconseille toutefois de jouer sur vos genoux comme toujours). Le 15P réussit aussi la pari de ne pas trop se faire entendre non plus même à plein régime. Évidemment la ventilation est audible mais rien de comparable à certains modèles de laptop que nous avons pu tester cette année.

Un laptop très complet

Enfin, l'autonomie qui est toujours la faiblesse de ce type de produit. Cela fait partie d'un des arguments marketing pour ce modèle, l'Aorus 15P est équipé d'une batterie de 94Wh avec une autonomie de 8 heures (sur le papier). Evidemment cela concerne surtout la bureautique car pour du jeu, ne comptez pas dépasser l'heure pour peu qu'il soit gourmand en ressources. Ca n'en reste pas moins un résultat au dessus de la moyenne des PC actuels dans cette gamme de prix (1800 euros)

Pour ce qui est de la connectique, grand seigneur Aorus a ajouté un lecteur de carte SD et on se retrouve donc avec :

Lecteur de carte SD UHS-II

3 x ports USB 3.2 Type-A

1 x port USB 3.2 Type-C (Thunderbolt 3)

1 x port Ethernet

1 x sortie HDMI 2.0

1 x sortie mini DisplayPort 1.4

Prise jack

x x x x x EN RÉSUMÉ SOBRE ET PUISSANT ! Cet Aorus 15P est un bon laptop gaming qui, pour rester sur une tarification abordable (pour cette gamme de produit), a dû faire quelques sacrifices à l'image de son clavier ou de son stockage. Mais en contrepartie on a tout de même une configuration solide avec un écran de qualité pour faire face aux AAA massifs de fin d'année, tout en s'assurant d'avoir l'esprit tranquille pour celles à venir en terme de 1080/Ultra.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une configuration solide.

Un écran agréable.

Sobriété en terme de design.

Une relativement bonne autonomie. Un clavier passable.

Un stockage beaucoup trop léger en 2020.