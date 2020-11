TEST de la souris SteelSeries Aerox 3 Wireless : Toute légère et très performante

Nous avons pu tester dans plusieurs conditions (pas en apesanteur ne revanche) la nouvelle souris ultralégère de chez SteelSeries à savoir la Aerox 3 Wireless, un modèle au design singulier qui a pour ambition de se faire oublier dans votre main de part sa taille et son poids plume.

C'est une mode qui prend de plus en plus d'importance au fil des années dans le petit monde de la souris gaming : la légèreté à tout prix. C'est d'ailleurs là l'atout principal de cette petite Aerox 3 Wireless du constructeur SteelSeries.

Comme toujours, le produit est présenté dans son habituel packaging aux couleurs du constructeur (blanc et orange), la souris possédant même un petit écrin dans lequel elle repose élégamment. Une fois ouvert, on peut voir ce design si singulier mais que nous avons déjà pu découvrir chez la concurrence et donc un châssis ajouré pour réduire au maximum la surface de plastique et gagner le moindre gramme sur la balance. Malgré ses nombreux trous, la souris est certifiée AquaBarrier, à savoir un indice de protection IP54 qui lui confère une résistance à l'eau, à la poussière et à l'huile (pour ceux qui ont la mauvaise habitude de manger salement avec une souris dans la main).

Poids plume...

Ceci fonctionne plutôt bien puisque cette dernière ne pèse que 66 grammes, les ingénieurs ont aussi réussi à minimiser le tout dans un petit châssis de 120mm (longueur) x 58 mm (largeur) x 21 mm (hauteur). En termes de design, la coque percée si elle ne sera pas au goût de tout le monde aura pour avantage d'admirer plus en détail le RVB qui illuminera aussi bien le dessus que le dessous. Sa forme ne conviendra qu'aux droitiers et force à privilégier une prise en claw grip si vous avez de grandes mains. Sa taille est donc à la fois sa qualité et son défaut, et si vous êtes plutôt grand (a priori avec de grandes mains, contrairement à D. Trump) on vous conseille de vous diriger vers un autre modèle.

Mais de bonnes performances

Pour se rapprocher au mieux des avantages d'une souris filaire, la Aerox 3 Wireless se dote de la technologie Quantum Wireless 2.0 avec une optimisation avancée permettant d'avoir une latence réduite (20% de performance en plus par rapport à une technologie sans-fil classique) et de n'avoir aucune perte de paquet et donc de garantir un signal sans interférence. Cette nouveauté technologique permet aussi d'économiser jusqu'à 90% de batterie (c'est ce que promet le constructeur).

Dans les faits, la souris possède deux modes de connexion comme toujours maintenant pour ce type de produit à savoir du 2,4 GHz avec environ 80 heures d'autonomie et du plus classique Bluetooth qui promet 200 heures. Evidemment on ne peut que vous conseiller d'éviter au maximum le bluetooth pour une utilisation en jeu vidéo pour optimiser au mieux les performances. Par contre, rien ne vous empêche de switcher en bluetooth pour de la bureautique classique.

L'avantage de l'USB-C

Histoire de compléter ce joli tableau, la SteelSeries Aerox 3 Wireless propose une connectique de type USB-C permettant de proposer une charge beaucoup plus rapide, ce qui représente aussi un bel avantage pour ceux possédant un PC équipé de cette entrée (ce qui est de plus en plus le cas). Pour les autres, pas de soucis puisque la souris possède aussi un adaptateur USB-C > USB-A pour s'adapter à n'importe quel matériel.

Enfin, cette souris, qui est capable d'encaisser 40G d'accélération, embarque un capteur TrueMove Air pouvant monter jusqu'à 18.000 DPI pour 400 IPS. Pour l'avoir testé avec le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War, elle a clairement ce qu'il faut dans le ventre pour être à la hauteur de souris plus chères chez SteelSeries ou chez la concurrence (109 euros).

x x x x x EN RÉSUMÉ UN POIDS PLUME QUI EN A SOUS LE CAPOT Si parfois la souris légère est synonyme de médiocrité en termes de performance, ce n'est clairement pas le cas ici avec l'Aerox 3 Wireless de chez SteelSeries fait clairement honneur au haut de gamme du constructeur. Si le design ne sera pas au goût de tout le monde, cette souris n'en reste pas moins d'excellente facture et un très bon allié pour les FPS (et autres jeux) exigeants en termes de vitesse et de précision.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : De très bonnes performances

L'USB-C et son adapteur fourni

Sa norme IP54

Sa légèreté

Son RVB Pas pour les grandes mains

Pour les droitiers uniquement