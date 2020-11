Xbox Series X|S : Des photos du lancement "calme" au Japon

Comme indiqué précédemment, les Xbox Series X|S mises à disposition des consommateurs japonais lors de leurs deux premières phases de précommande ont trouvé preneur en quelques minutes. Les choses étaient cependant beaucoup plus calmes dans les boutiques japonaises le 10 novembre dernier.

La Xbox One est sortie au Japon plusieurs mois après sa commercialisation occidentale. Même si ce n'est pas la seule raison de l'échec cuisant subi par la console au Japon, cette sortie tardive n'a pas aidé. Microsoft a donc mis un point d'honneur à proposer les Xbox Series X|S au Japon en même temps que dans le reste du monde, autrement dit le 10 novembre dernier.

Même si le contexte sanitaire actuel ne se prête pas à des mouvements de foule en magasins provoqués par la sortie de nouvelle console, il apparaît que le lancement japonais des Xbox Series X|S a été plutôt calme. Johannes Vossen, responsable du compte Instagram JapanXbox et accessoirement habitant de Tokyo, nous raconte comment il a vécu la sortie des Xbox Series X|S dans la capitale japonaise :

Le lancement a été calme et, pour être honnête, je n'ai rien entendu au sujet de la sortie des Xbox dans les médias mis à part un article sur IGN Japon. Et quand je me suis rendu dans les magasins, la situation était la même qu'avant la sortie des consoles. Tout ce qui touche à Xbox est plus ou moins caché dans un coin et personne ne s'arrête devant. J'ai vu des personnes s'arrêter pour regarder les bornes PlayStation 5 (qui ne sont pas encore jouables).



Je me suis peut-être rendu dans les boutiques au mauvais moment. Mais c'est triste à voir. Et avec un Tokyo Game Show gâché par la COVID cette année, les choses vont peut-être être difficile. Et pourtant, le stream TGS de Xbox était vraiment conçu pour coller aux goûts des Japonais.

En plus de nous livrer son témoignage, Johannes Vossen nous a envoyé des photos prises dans des boutiques japonaises (dont la célèbre enseigne Yodobashi Camera) le jour du lancement des Xbox Series X|S. Ces photos sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. À noter qu'une de ses photos montre un écriteau sur lequel il est indiqué que les Xbox next-gen sont en rupture de stock, et que seules les personnes qui ont pu en réserver une peuvent venir acheter leur console. Le magasin indique par ailleurs qu'il ne sait pas quand des consoles seront à nouveau en stock.

Lancement discret

En parallèle à ce témoignage, Alex Aniel de Brave Wave Productions et Limited Run a lui aussi raconté la sortie des nouvelles Xbox, sur son compte Twitter cette fois. Et pour lui aussi, il n'y a pas eu vague verte à Tokyo pour la sortie des Xbox Series X|S :

Pas la moindre pancarte en rapport avec les Xbox Series X|S au Tsutaya de Shibuya. C'est une boutique de jeux vidéo emblématique où de nombreux événements de lancement ont eu lieu. La COVID-19 a clairement empêché la tenue d'un événement de lancement (pour les nouvelles Xbox) mais je pensais qu'ils auraient au moins un petit rayon pour elles.



C'est un peu mieux chez Bic Camera (une autre grande chaîne de magasins japonaise, ndlr). La Xbox Series X y est apparemment en rupture de stock mais la Xbox Series S y est en stock. Les manettes sont en stock elles aussi. Alex Aniel a lui aussi accompagné ses commentaires de photos prises sur place. Ces dernières sont elles aussi disponibles dans notre galerie ci-dessous. Pour rappel, Phil Spencer avait indiqué qu'il était possible de s'attendre à des ruptures de stock et des problèmes d'approvisionnement dans les premiers mois de vie des Xbox Series X|S. En l'état, il est impossible de savoir si la situation aurait été différente si Microsoft aurait pu organiser un lancement en bonne et due forme.

À noter également que Microsoft n'a pas révélé les quantités de consoles mises à disposition des revendeurs nippons lors de l'ouverture japonaise des précommandes des deux consoles. Comme indiqué plus tôt aujourd'hui, Phil Spencer s'est récemment félicité du fait que les Xbox Series X|S ont réalisé les meilleures premières 24 heures de commercialisation de l'histoire des consoles Xbox.

Que pensez-vous de cette situation ? Croyez-vous que les Xbox Series X|S vont mieux s'en sortir que les Xbox One au Japon ? Que peut faire Microsoft pour aider ses consoles dans l'archipel nippon ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.