Xbox Series X|S : Phil Spencer commente leur lancement et annonce un record

Microsoft avait pour ambition d'offrir un lancement mondial à ses Xbox Series X|S. Et ce, malgré un contexte sanitaire et économique mondial pour le moins compliqué. À en croire le boss de Xbox, le géant américain réussi son pari.

Les Xbox Series X|S sont disponibles un peu partout dans le monde, et donc en France, depuis le 10 novembre dernier. Phil Spencer s'est exprimé à propos de se lancement sur son compte Twitter personnel. Et à en croire le grand patron de Xbox, les choses se sont très bien passées :

Merci d'avoir soutenu le plus gros lancement de l'histoire de Xbox. En 24h, nous avons vendu le plus grand nombre de consoles de notre histoire. Et ce dans un plus grand nombre de pays. Nous travaillons conjointement avec les revendeurs afin de proposer des réassorts le plus rapidement possible. Vous continuez de nous montrer que la puissance connective du jeu vidéo est plus importante que jamais.

Selon Phil Spencer, les différentes mesures de distanciation sociale et de confinement dans certains pays (avec les fermetures de boutiques qu'elles impliquent) provoquées par la pandémie de COVID-19 n'ont pas causé de tort au lancement des Xbox Series X|S.

Un marathon, pas un sprint

À noter au passage que, malheureusement pour les curieux, Phil Spencer ne révèle pas les quantités de Xbox Series X|S vendues au cours de ces 24 premières heures de commercialisation. Cette situation semble en tout cas cohérente avec les déclarations faites par Phil Spencer au sujet du lancement des nouvelles Xbox ces derniers mois.

Le boss de Xbox a en effet répété à plusieurs reprises qu'il était garanti que les consoles se vendraient très bien et que la seule limite à leur succès serait la capacité de Microsoft à en produire. Reste maintenant à voir si Microsoft va se remettre à communiquer des chiffres de ventes, ce qu'il ne fait plus depuis plusieurs années, et si cet enthousiasme du public va se maintenir sur la durée.

Que dites-vous de cette situation ? Avez-vous eu des difficultés à vous procurer une Xbox Series X ou une Xbox Series S ? Comptez-vous en acheter une plus tard ? Croyez-vous que Microsoft vendra plus de Xbox Series X|S qu'il n'a vendu de Xbox One ? Répondez-nous dans les commentaires ci-dessous.