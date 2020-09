Xbox Series X et S en rupture de stock au Japon, Phil Spencer réagit

Comme joueur qui suit un minimum l'actualité le sait, la situation de la Xbox au Japon a toujours été pour le moins compliquée. Xbox, qui cherche à entrer dans une nouvelle phase vis-à-vis du marché japonais, se félicite déjà d'avoir réussi la première étape dans cette quatrième tentative de conquête du marché nippon.

Au Japon, Microsoft a ouvert les précommandes de Xbox Series X et Xbox Series S à minuit dans la nuit du 24 au 25 septembre. Et dans les 20 minutes qui ont suivi, les différents revendeurs qui proposaient en ligne les deux modèles de la console (Amazon Japon, BicCamera, Microsoft Store, Softmap et Yodobashi) se sont retrouvés en rupture de stock.

Les quantités de consoles allouées aux différents revendeurs n'étant pas connues, il est évidemment impossible de parler de carton immédiat pour la nouvelle génération de consoles Xbox au Japon. Il y a par ailleurs fort à parier que les quantités disponibles étaient relativement réduites. Il s'agit cependant d'un premier signe encourageant sur lequel Microsoft peut rebondir dans sa communication dans l'archipel.

En marge de la "conférence" diffusée hier par Microsoft pendant le "Tokyo Game Show Online," Phil Spencer a accordé une interview au site du magazine japonais Famitsu. Dans cette dernière, le patron de Xbox s'est exprimé sur cette rupture de stock et a rappelé que le plus dur reste à faire pour sa société dans l'archipel nippon (propos traduits et relayés par le site VGC) :

Je suis honoré par l'accueil que les Xbox Series X et S ont reçu de la part des fans japonais. Vus les objectifs que nous visons avec les Xbox Series X et S, ce n'est que la première étape dans un marathon bien plus long, mais je suis très content de voir que les gens en attendent beaucoup de nous et cela nous motive encore plus quand les consoles en précommande se retrouvent en rupture de stock.

Ruptures de stock durables ?

Sans surprise, Phil Spencer promet que des quantités supplémentaires de consoles seront proposées aux joueurs japonais. Il indique cependant que ces derniers peuvent s'attendre à des ruptures de stock dans les premiers mois de vie de la console :

Nous prévoyons clairement de livrer davantage de consoles à l'avenir. En revanche, la demande dépasse généralement l'offre avant et après le lancement. Nous aimerions être capables de satisfaire la demande dans les premiers mois qui suivront le lancement, et en particulier au Japon, où nous envisageons les développements à venir en fonction de perspectives à long terme.

Au cours de sa "conférence" diffusée pendant le "Tokyo Game Show Online," Xbox a diffusé des messages de créateurs japonais de renom au sujet de la nouvelle génération de consoles Xbox. Phil Spencer a quant à lui souligné l'importance du Japon dans l'industrie du jeu vidéo d'hier et d'aujourd'hui. Ce dernier affirme être actuellement dans une dynamique positive dans l'archipel. La route va cependant être longue pour espérer renverser la situation.

Comment trouvez-vous que Microsoft gère sa communication au Japon à l'approche de l'arrivée de ses nouvelles consoles ? Que pensez-vous des ruptures de stock dans l'archipel ? Croyez-vous que la nouvelle génération de consoles Xbox fera mieux que la Xbox One ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.