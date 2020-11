Xbox One vs Wii U au Japon, une statistique ironique révélée

Ce n'est un secret pour personne, la Xbox One a subi un échec retentissant au Japon avec des ventes quasiment à l'arrêt certaines semaines. Même si la Wii U s'en est mieux sortie dans l'archipel, elle n'a pas bénéficié d'un plébiscite du public elle non plus. Et curieusement, les deux consoles étaient d'une certaine manière liées jusqu'à l'année dernière au Japon.

Les statistiques étonnantes du jour nous viennent du compte Twitter d'Alex Aniel. Le responsable du développement commercial de BraveWave Productions (et auteur d'un livre à venir sur l'histoire de Resident Evil) s'est en effet procuré le rapport des ventes de jeux vidéo au Japon pour l'année 2019 publié par Famitsu. Et ce dernier contient les statistiques dont il est question ici.

Selon Famitsu, le jeu Wii U qui s'est le plus vendu au Japon en 2019 s'est plus vendu que le jeu Xbox One le plus vendu dans l'archipel nippon sur la même période. Et, comble de l'ironie, le jeu Wii U en question est... Minecraft : Wii U Edition, un jeu édité par Microsoft Japon. Cette situation n'est qu'un exemple de plus du bienfondé de la décision de Microsoft de continuer de sortir des jeux Minecraft sur d'autres consoles que les Xbox.

Difficile de faire pire

Pour info, Nintendo a vendu moins de Wii U que Microsoft de Xbox One à l'échelle mondiale. Mais au Japon, les deux machines ne jouent pas dans la même catégorie. Lorsque les ventes de Switch ont dépassé celles de Wii U au Japon début 2018, la Wii U en était à 3.301.555 exemplaires écoulés dans le pays de Yoshihiro Suga. De leur côté, les consoles de la famille Xbox One n'en sont qu'à 114.552 machines vendues à la fin du mois d'octobre 2020.

Vu le carton de la Switch au Japon, plate-forme sur laquelle Minecraft se vend très bien aussi soit dit en passant, les Xbox Series X/S ne viendront certainement pas rivaliser avec la console de Nintendo sur son territoire. Les premiers signes quant à l'avenir des consoles Xbox next-gen au Japon sont en tout cas encourageants. En effet, les premières consoles destinées aux précommandes japonaises ont trouvé preneur en quelques minutes (les quantités exactes n'ont pas été communiqués).