Playstation : Ghost of Tsushima et God of War parlent chiffres de ventes

A l'heure où la PlayStation 5 commence officiellement à envahir les foyers de celles et ceux qui ont pu sauter sur les précommandes à temps, le New York Times lui consacre un article. Ce dernier permet notamment de faire le point sur certaines ventes.

À voir aussi : PS5 : Demon's Souls se lance en vidéo

Lancé en juillet dernier, Ghost of Tsushima se serait vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Le jeu de Sucker Punch, qui a accueilli il y a peu une mise à jour multijoueur, avait réalisé, sur ses trois premiers jours, une performance à 2,4 millions d'exemplaires écoulés, ce que qui en avait fait la nouvelle licence PS4 exclusive au démarrage le plus fort. Il est cité dans l'article du New York Times de jeudi 12 novembre 2020 comme ayant participé au succès de la console de précédente génération, avec d'autres exclusivités populaires.

Sakai avec Kratos

Si The Last of Us Part II, qui était également considéré comme un des jeux les plus importants de l'année pour Sony n'est pas cité dans le papier, c'est néanmoins l'occasion de glisser à l'attention des lecteurs une donnée concernant Kratos. Pas juste ses aventures sur PS4, qui ont dépassé les 10 millions en mai 2019, mais la licence au global. Sony confesse que God of War pèse désormais plus de 51 millions de copies écoulées à travers le monde. Boy, c'est spectaculaire.

Pour Ghost of Tsushima, il semble qu'une suite soit en chantier. Et Santa Monica a déjà révélé l'existence de God of War Ragnarök il y a peu, promettant une sortie sur PS5 en 2021. Ce à quoi nous opposons une certaine perplexité.