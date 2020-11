PS4/PS5 : Sony estime que le changement de génération pourrait prendre trois ans

Désormais disponible depuis quelques dizaines d'heures et bien installée chez les plus technophiles d'entre vous, les Xbox Series X et S se sont lancées sans titre exclusif, ce qui n'a pas empêché Microsoft de saluer un "record". Et si la stratégie est depuis longtemps assumée par le constructeur américain, Sony ne semble guère plus pressé de définitivement enterrer cette génération.

Au grand dam des joueurs européens, c'est donc aujourd'hui que la très attendue PlayStation 5 arrive officiellement dans bon nombre de contrées, mais ce lancement Next-Gen compte lui aussi sur des titres majoritairement cross-gen pour séduire les joueurs impatients. Et ce n'est a priori pas prêt de s'arrêter.

L'amour dure trois ans

Le site AV Watch a en effet eu l'occasion de s'entretenir avec le vice-président de Sony Interactive Entertainement Hideaki Nishino, qui ne semble pas appeler de ses voeux un déferlement de jeux exclusifs à la nouvelle console :

Ce n'est pas facile de développer dès le départ des jeux uniquement compatibles avec la PS5. Pour l'heure, il est nécessaire de continuer à penser à la PS4. Les consoles PlayStation ont toujours été pensées pour durer, et les développeurs auront de nombreuses années devant eux pour exploiter pleinement son potentiel.



J'ai personnellement insisté pour que les mêmes jeux soient disponibles sur PS4 et sur PS5. Notre hypothèse à l'heure actuelle est que la transition d'une génération à l'autre prendra à peu près trois ans. D'ici là, c'est important que les jeux restent disponibles sur PS4, et transférables sur PS5.

Si l'information n'est pas surprenante en soi (Sony s'est assuré depuis le mois de juillet dernier que tous les jeux current-gen soient également compatibles sur sa nouvelle génération de consoles), le passage de témoin estimé à trois ans nous renverrait théoriquement quelque part en 2023, mais va dans le sens des récentes déclarations du président Jim Ryan.

Si Horizon II : Forbidden West ou les imminents Spider-Man : Miles Morales tourneront en effet sur les deux bécanes, faut-il s'attendre au même traitement pour God of War : Ragnarök ? Comme souvent, seul l'avenir (et un peu de patience) nous le dira. Mais avec près de 114 millions de PS4 écoulées dans le monde, il n'est pas surprenant que Sony se montre si enclin à ralentir le tempo..

Que pensez-vous de cette durée potentielle de trois ans pour tourner la page PlayStation 4 ? Ces déclarations pourraient-elles vous pousser à reporter vos achats ? Faites-nous part de avis cross-gen dans les commentaires ci-dessous.