Xbox Game Studios : Pas d'exclusivités first-party sur Xbox Series X au lancement selon Matt Booty

À force de le répéter, nous allons finir par le savoir : pour sa prochaine génération de consoles, Microsoft entend bien faire tomber bon nombre de barrières, à commencer, justement, par la distinction qui sépare d'ordinaire les différentes itérations de machines et empêche généralement les joueurs de profiter de leurs anciens jeux sur leur toute nouvelle bécane.

Après l'annonce de la Xbox Series X lors des Game "World Premiere" Awards, le géant américain avait tenu à préciser que le classieux bloc ne serait que l'une des versions de celle qu'il convient tout simplement d'appeler... Xbox.

Destinée selon les mots de Phil Spencer à lire "toutes les générations" de jeux à son lancement, la nouvelle Xbox devrait évidemment profiter des mystérieux titres first-party développés au sein des Microsoft Game Studios.

Et si bon nombre de ces productions n'ont pas encore fait officiellement parler d'elles, le chapeauteur en chef Matt Booty a tenu a rassurer les possesseurs de Xbox One sur la disponibilité des fameuses exclusivités, comme il l'explique au site MCV :

Au fur et à mesure que nos jeux sortiront durant les deux prochaines années, un peu comme sur PC, ils seront jouables sur plusieurs supports. Nous voulons être sûrs que celui qui a investi dans une Xbox One X entre aujourd'hui et la sortie de la prochaine génération ait l'impression d'avoir fait le bon choix, et que nous soyons en mesure de lui proposer du contenu.

Les titres des Xbox Game Studios tourneront donc aussi bien sur Xbox One X que sur Xbox (Series X et consorts hein, pas celle de 2001), bien que la console prévue pour la fin de l'année 2020 maximisera l'expérience :

C'est la première fois en 15 ans que nous sortirons un jeu Halo en même temps qu'une nouvelle console. Et les développeurs vont tout faire pour que la nouvelle Xbox propose de nombreux avantages.

Microsoft semble en revanche désireux de ralentir sa politique agressive de rachats, et pour cause, le nombre de développeurs composant les Xbox Game Studios commence à être assez élevé :

À l'avenir, nous pourrons ou non acquérir de nouveaux studios, mais je pense que nous avons passé un cap. [...] Coordonner les différents studios, leur apporter de la sécurité, cela demande beaucoup de travail.

Nous avons déjà réuni 15 directeurs formidables, et si nous passons notre temps à faire de nouvelles acquisitions, il y aura constamment un "dernier arrivé", qui créerait une distinction entre les anciens et les nouveaux. Ce genre de situation n'amène pas les gens à se sentir collègues et à partager leur expertise.

Le constructeur américain semble donc pour le moment désireux de faire une petite pause dans son pantagruélique repas. Il faut dire que le lancement de la prochaine Xbox doit occuper une bonne partie des employés de la branche, et que les joueurs attendent avec une impatience non dissimulée de découvrir quels titres first-party seront dévoilés dans les mois à venir....

Que pensez-vous de la stratégie cross-gen de Microsoft ? Pourrait-elle vous faire décaler l'achat d'une nouvelle console ? Faites-nous part de vos avis de gestionnaires éclairés dans les commentaires ci-dessous.