PS5 : Sony aurait envisagé d'augmenter encore plus le prix de ses jeux

À l'approche de la sortie des consoles next-gen, certains éditeurs tiers et Sony ont annoncé leur intention d'augmenter le prix de vente de leurs jeux. Et à en croire un article récemment publié, le constructeur japonais a envisagé de saler la facture encore plus.

La rumeur du jour vient du site américain Bloomberg qui a publié un article consacré à l'augmentation du prix de vente des jeux qui est venue se greffer à la sortie des consoles de nouvelle génération. D'après les sources de Bloomberg, Sony aurait initialement envisagé une hausse de prix des jeux PS5 encore plus forte que celle sur laquelle il s'est finalement arrêté.

Cela signifie qu'aux États-Unis, Sony Interactive Entertainment aurait proposé ses exclusivités à plus de 70 dollars et donc à plus de 80 euros en Europe. Ce sont en effet ces tarifs là que le géant de l'électronique a choisi en fin de compte.

Des éditeurs un peu honteux

D'après Bloomberg, les différents responsables de l'industrie du jeu vidéo auxquels il a parlé pour les besoins de cet article ont demandé de témoigner de manière anonyme car ils ont "conscience que cette hausse de prix est impopulaire" chez les consommateurs. Et c'est pour cette même raison que nombre d'éditeurs refusent de parler d'une hausse généralisée et plutôt d'une augmentation du prix de vente gérée au cas par cas.

Pour rappel, certains éditeurs, comme Take-Two Interactive, vont pratiquer une telle hausse du prix de leurs jeux et la justifient par l'augmentation des coûts de production des jeux ces dernières années et par la qualité de leurs productions. D'autre, comme Ubisoft, ont déclaré qu'ils n'augmenteront pas ces prix dans un premier temps. Microsoft prône quant à lui le cas par cas et profite de cette situation pour souligner les avantages du Xbox Game Pass.

Reste maintenant à voir si cette hausse des prix va être massivement suivi ou si la nouvelle génération va à l'inverse être celle du plus grande variété dans les prix de vente des jeux neufs. Pour rappel, les Xbox Series X|S sortent demain 10 novembre partout dans le monde. La PS5 débarquera quant à elle le 19 novembre prochain.